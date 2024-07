Een half jaar ben ik nu voorzitter van de VvkR, de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties, en wat een reis is dat. Graag neem ik jullie de komende tijd mee ‘op pad’ tijdens mijn avonturen, groot en klein, in de mooiste branche van Nederland: het toerisme. Maar laat ik me eerst even voorstellen: Kim, aangenaam.

Mijn persoonlijke reis in het toerisme begon ooit toen ik als reisbegeleider in Oost-Afrika en het Midden-Oosten mocht werken. ‘Wie wil er nou niet betaald worden om te reizen?’, dacht de jongere versie van mijzelf, en ik vond het fantastisch. Het kennismaken met andere culturen, mijn reisgroepen met andere ogen laten kijken naar de wereld om hen heen, maar ook de pracht en praal van de natuur maakten me blij.

Een klein nadeel van dat reizende bestaan – ik deed het zo’n vier jaar non-stop – was dat ik in mijn persoonlijke leven steeds vaker de grote life events miste. Vrienden trouwden, er werden neefjes en nichtjes geboren en mensen gingen met pensioen, maar ik was niet in de buurt om dat mee te maken. En zo kwam ik voor de vraag te staan hoe ik mijn liefde voor de reisbranche en het toerisme kon verenigen met een honkvaster bestaan.

Nu kom ik uit een ondernemersfamilie, mijn ouders hebben een bouwbedrijf, en één ding wist ik zeker: ik ga nooit voor mezelf beginnen. Dan ben je nooit meer op tijd thuis en werk je dag en nacht, wist ik al als kind. Dus werd ik productmanager bij een avontuurlijke reisorganisatie om zo het beste van twee werelden te verenigen. Ik ontwikkelde op kantoor reizen naar bestemmingen in Afrika en Azië en liftte mee op de vele enthousiaste reacties van onze reizigers, die ik de mooist mogelijke reis probeerde te bieden.

Je raadt het misschien al, het bloed kruipt waar het niet gaan kan en in 2015 startte ik toch mijn eigen reisonderneming, Reisbrigade, met als doelstelling om duurzame reizen op maat te bieden naar Zuidelijk-Afrika en Zuidoost-Azië. Ik ben inderdaad niet zo vaak thuis als met een kantoorbaan, maar het is het nog elke dag waard; toerisme blijft de mooiste sector die er is en ondernemen zit écht in mijn bloed. Want als kleinschalige ondernemer in het toerisme kun je werkelijk mooie dingen doen in de wereld: ik geloof in verbinding en verrijking. We zoeken hier naar een win-winsituatie: reizigers laten we kennis maken met nieuwe culturen en brengen hen écht in contact met mensen ‘aan de andere kant van de wereld’. We verrijken hopelijk zo hun wereldbeeld. Aan de andere kant verrijken de mensen ter plaatse letterlijk en figuurlijk: zij verdienen eerlijke prijzen aan het toerisme en komen óók in contact met een andere cultuur.

Sinds een half jaar ben ik voorzitter van VvKR. Wat een feest! Want ik mag ruim 470 reisondernemers vertegenwoordigen die, net als ik, van hun passie hun werk maakten. Of het nu uit liefde voor Cuba is of om de meest unieke mountainbike-reizen te organiseren. Het is mij een eer om onze branche te mogen vertegenwoordigen en om samen te mogen werken met zoveel inspirerende mensen.

We zetten ons in voor verdere professionalisering van ons veld en ondersteunen onze leden waar we kunnen. Inmiddels zat ik al aan tafel met politici in de Tweede Kamer om te spreken over duurzaamheid in Europese wetgeving, ga ik in gesprek met diverse stakeholders in de branche en leg mijn oor te luisteren bij onze leden. Ik ben benieuwd waar mijn reis nog meer heen gaat. Via deze weg neem ik je in ieder geval graag mee op mijn pad.

Kim Nooyens

Voorzitter VvKR