De Turkse luchtvaartmaatschappij Pegasus Airlines vliegt vanaf 22 april twee keer per week (op maandag en donderdag) vanaf Maastricht Aachen Airport naar Antalya.



Dean Boljuncic (Head of commercial development MAA): “We zijn trots om Pegasus Airlines aan onze luchthaven te verbinden. We zetten in op een meerjarige samenwerking, waarbij we starten met passagiersvluchten tussen MAA naar Antalya en met mogelijk op termijn nog andere bestemmingen. De relatief stille en zuinige vliegtuigen van Pegasus passen uitstekend bij de toekomstbestendige en omgevingsbewuste luchthaven die we willen zijn.”

Pegasus Airlines is de tweede luchtvaartmaatschappij met vluchten tussen Maastricht Aachen Airport en Antalya. “Pegasus Airlines focust zich op de verkoop van losse vliegtickets; bij Corendon ligt de nadruk op het verkopen van pakketreizen.”