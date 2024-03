Pelikaan Reisbureau Prinsenbeek opent op dinsdag 2 april na een afwezigheid van vier jaar weer haar deuren in het centrum van de stad, aan de Kapelstraat 2 om precies te zijn.

Winkelmanager Remco Bergwerff is blij om weer terug te zijn: “Pelikaan Reisbureaus en Prinsenbeek zijn al tientallen jaren met elkaar verbonden en het was dan ook jammer dat we destijds de deuren moesten sluiten. Gelukkig hebben heel wat mensen uit Prinsenbeek het reisbureau in Zevenbergen kunnen vinden. Toen de mogelijkheid zich voordeed om terug te keren naar Prinsenbeek, hebben we die met beide handen aangegrepen.”



Remco licht toe dat in de afgelopen maanden hard is gewerkt om een sterk team samen te stellen, waarbij een mix van de bekende gezichten Krystle Roelands, Karin Backx en Angelique van Hooijdonk zijn gecombineerd met een nieuw gezicht in de vorm van Jamie Goossens.