Persconferentie: he-le-maal niks voor de reissector

Mark Rutte en Hugo de Jonge hebben het tijdens de persconferentie niet gehad over onderwerpen waar de reissector met smart meer duidelijkheid over wil, zoals het versoepelen van de reisadviezen buiten Europa en sectorspecifieke steun.

Een grote groep reisorganisaties dreigt met een kort geding tegen de Staat wanneer het ministerie van Buitenlandse zaken niet op uiterlijk 25 september wereldwijd een geel reisadvies instelt voor gevaccineerde reizigers net zoals ook sinds 27 juli binnen de EU geldt. Grote bedrijven als 333travel, ITG groep en Riksja Travel sloten zich hier vandaag bij aan. “We krijgen per 1 oktober geen coronasteun meer en deze misleidende reisadviezen brengen onze sector grote schade toe. We hopen dat het niet nodig is, maar we zullen niet aarzelen de Staat te dagvaarden.”

In de reissector is het merendeel van mening dat er sectorspecifieke steun moet komen wanneer het reisadvies niet wereldwijd geel wordt voor gevaccineerde reizigers, maar Rutte liet alleen los dat er voor de horeca wel opnieuw wordt gekeken naar wat het sluiten van de horeca tussen twaalf uur ’s nachts en zes uur ‘s ochtends betekent voor steun aan ondernemers die hierdoor worden getroffen. “We zullen ook kijken of bepaalde evenementen toch door kunnen gaan met een tegemoetkoming voor de kaartjes die door de 75% bezettingsregel niet verkocht kunnen worden.”

1 november krijgt het kabinet een nieuw advies van het OMT en worden de maatregelen opnieuw gewogen.

Author Arjen Lutgendorff

