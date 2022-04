Personal Touch Travel verwelkomt nieuwe ZRA’s

Deel dit artikel

Na zes maanden hard studeren hebben vier dames en een heer de opleiding tot zelfstandig reisadviseur aan de Personal Travel Academy afgerond. Op vrijdag 15 april ontvingen zij hun diploma op een zonnige dag in Madurodam.

De studie startte in oktober 2021, midden in een roerige tijd, maar dat schrok deze toppers niet af. Ze zagen kansen in deze hobbelige periode. Terecht blijkt nu want de kersverse zelfstandige reisadviseurs mogen in een drukke en stimulerende tijd starten. Wendy, Norma, Nico, Carla en Anouk duiken er dan ook per direct enthousiast in.

“Elke Personal Touch Travel zelfstandig reisadviseur kan beamen dat het enorm druk is met boeken op dit moment. We zijn volop bezig met een inhaalslag en dat is vanzelfsprekend een heerlijke periode om als ondernemer aan de slag te gaan.”

De Personal Travel Academy is een erkend leerbedrijf, speciaal ontwikkeld voor iedereen die geen of weinig ervaring heeft in de reisbranche maar hier wel graag zijn beroep van wil maken. Na de opleiding kunnen de studenten gelijk aan de slag als zelfstandig reisadviseur. Op 20 april en 19 mei zijn extra online avonden gepland met alle benodigde informatie over de Academy.

Author Sharon Evers