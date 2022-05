Pieter Elbers (KLM) naar Indiase lowcost airline IndiGo

Deel dit artikel

Pieter Elbers (sinds 15 oktober 2014 president-directeur KLM) vertrekt naar de Indiase lowcost airline IndiGo. Elbers stopt per 1 juli bij KLM en wordt opgevolgd door Marjan Rintel.

“Wat de medewerkers en het leiderschap van IndiGo samen hebben opgebouwd, sinds de start 16 jaar geleden, is echt indrukwekkend. Ik ben zeer vereerd en kijk er naar uit om hierop voort te bouwen, samen met het hele IndiGo-team”, aldus Elbers in een persbericht. “Ik ben verheugd om deel uit te maken van de volgende fase van IndiGo’s ongelooflijke reis, waarmee we de visie verder invullenvan wat de luchtvaartmaatschappij kan en zal zijn voor haar klanten en India.” De benoeming van Elbers is de tweede managementwissel voor IndiGo deze maand. Op 4 mei 2022 kondigde de luchtvaartmaatschappij de benoeming aan van Venkataramani Sumantran als voorzitter van de raad van bestuur.

IndiGo is de grootste individuele Aziatische lagekostenmaatschappij in termen van vloot en vervoerde passagiers, en de zesde grootste luchtvaartmaatschappij in Azië met meer dan 64 miljoen vervoerde passagiers in het boekjaar 2018-19. Het heeft zijn primaire hub op Indira Gandhi International Airport, Delhi.

Author Arjen Lutgendorff