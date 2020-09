Pisser dans un violon!!!

J’AI TELLEMENT DE TRAVAIL, JE SUIS TENDU COMME UN STRING! IK HEB ZOVEEL WERK, BEN COMPLEET GESTRESST! Wie in de reiswereld voelt zich niet zo? Hét (en de gevolgen ervan) is hét gesprek tijdens het enkele event of de enkele studiereis die wordt georganiseerd.

QUAND LES POULES AURONT DES DENTS! ZODRA DE KIPPEN TANDEN HEBBEN. Soms lijkt het wel of dingen écht zó lang duren. Ik kan je zeggen, als we moeten wachten tot de kippen tanden hebben, dan moeten we op sommige dingen nog héél lang wachten.

Je zou bijna niets meer meekrijgen of mee willen krijgen van dingen waarin sommige mensen nog wél hun ontspanning kunnen vinden. Bepaalde televisieprogramma’s schijnen ontzettend ontspannend te werken. Love Island, First Dates of Steenrijk Straatarm, maar ook voetbalwedstrijden doen het goed, net als RTL Boulevard met ‘nieuws’ dat Sylvie Meis weer gaat trouwen, Bassie z’n 85e verjaardag viert en dat de documentaire ‘This Is Paris’ is gelanceerd op het YouTube-kanaal van Paris Hilton. Een ander kan uren praten over de beste Netflix-series.

Zelf ga ik volgende week zéker niet ‘ontspannen’ door het kijken naar televisie, maar zéker wél door momenten van ontspanning te pakken op Bonaire. Momenten die je je hele leven bijblijven, iets wat je zéker niet kunt zeggen van de meeste dingen die je op tv ziet. Op Bonaire ga ik proberen om niet steeds te denken aan dát waar iedereen het steeds over heeft. Waar moet ik kijken, wat willen jullie weten? Tips en vragen? Mail ze naar arjen@travelpro.nl.

De Franse uitdrukkingen, ik zie het al voor mij hoe een Fransman ze kwaad uitspreekt. Het Frans geeft mij ook een vakantiegevoel; Frankrijk, zonnebloemen, stokbrood, jeu de boules, uitgestorven dorpjes, bergen, zee, enzovoorts. Een vakantiegevoel dat ik ook kreeg bij de berichten van reisprofessionals die genoten van een inspectiereis. Berichten uit onder andere Italië en Zwitserland vulden mijn, over het algemeen vrij oranje gekleurde, tijdlijn op Facebook. Blijf alstublieft ook die mooie momenten delen.

Ondertussen maken vakantiegangers en reizigers zich (onbewust?) druk om van alles en nog wat in deze tijd. Ik zit nu bijvoorbeeld te duimen (ja, figuurlijk) dat ik niet verkouden word voordat ik naar Bonaire vlieg of wanneer ik op het eiland ben. Waar een mens zich al niet druk om kan maken. PISSER DANS UN VIOLON… Iets compleet zinloos! Of toch niet? Pfff.

