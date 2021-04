Plannen voorjaar 2022: nachttrein Amsterdam – Praag

European Sleepers en RegioJet willen in het voorjaar van 2022 een nachttrein laten rijden tussen de steden Brussel en Praag via Amsterdam en Berlijn.

Begin april liet European Sleepers weten dat ze in het voorjaar 2022 een nachttrein willen laten rijden tussen de steden Brussel, Amsterdam, Berlijn en Praag. Het doel van de trein is om meer mensen op een duurzame manier te laten reizen en te laten zien hoe prettig en efficiënt de nachttrein is als vervoermiddel. De trein moet drie keer per week gaan rijden en zal in de avond vertrekken en de volgende morgen in Praag aankomen. Hetzelfde geldt voor de terugreis. De prijzen en de reistijd zijn nog onbekend, maar European Sleepers liet weten dat ze de concurrentiestrijd met het vliegtuig aan durven te gaan.

Reizigers arriveren midden in het centrum van Praag en kunnen eenvoudig hun treinreis voorzetten naar een andere bestemming. Vanuit het hoofdstation van Praag gaan er treinen naar Wenen, Krakau en talloze plaatsen in het land zelf. Het is bijvoorbeeld anderhalf uur reizen naar de bierstad Pilsen en de Moravische stad Brno is binnen drie uur te bereiken met een trein van RegioJet, Leo Express of České dráhy.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.