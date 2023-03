PLAY weer terug op Schiphol

Deel dit artikel

PLAY, de low-cost carrier uit IJsland, keert terug naar Amsterdam voor haar zomerdienstregeling in 2023. De eerste vlucht van de luchtvaartmaatschappij naar Schiphol Airport staat gepland voor 5 juni, met maximaal vijf vluchten per week op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag.

Birgir Jónsson, CEO van PLAY: “We zijn verheugd om onze diensten terug te brengen naar Amsterdam en meer reizigers te introduceren aan onze betaalbare reisopties. Amsterdam is een van Europa’s grootste hubs en een essentiële bestemming voor onze VIA-activiteiten tussen Noord-Amerika en Europa. Onze missie bij PLAY is duidelijk: goedkope vluchten aanbieden en tegelijkertijd reizigers meer waard voor hun geld bieden. We willen de concurrentie het nakijken geven met onze lage prijzen, zodat mensen in onze markten geld kunnen besparen op hun vluchten en meer kunnen beleven op hun bestemming. Zoals we graag zeggen bij PLAY: Pay less, PLAY more.”

Connectiviteit tussen Europa en Noord-Amerika

Als trans-Atlantische luchtvaartmaatschappij tussen Europa en Noord-Amerika opereert PLAY met IJsland als hub, strategisch gepositioneerd tussen de twee continenten. Met Amsterdam als nieuwste bestemming kunnen passagiers reizen naar IJsland en vier Amerikaanse steden, waaronder New York, Boston, Washington DC en Baltimore, evenals Toronto in Canada. Amsterdam zal maximaal vijf keer per week worden bediend door PLAY, met vluchten op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zondag. Reizigers vliegen in 3 uur en 20 minuten vanaf Amsterdam naar IJsland.

PLAY vlucht OG460 vertrekt om 06:05 uur lokale tijd vanaf Keflavik International Airport en arriveert om 11:25 uur op Schiphol. De terugvlucht, OG461, vertrekt om 12:24 uur vanaf Schiphol Airport en komt om 13:25 lokale tijd aan in IJsland. PLAY vloog tussen december 2021 en maart 2022 ook al vanaf Schiphol Airport.

Jonge vloot

Sinds de eerste vlucht in juni 2021 heeft PLAY de vloot uitgebreid van drie Airbus A320NEO-vliegtuigen naar zes in 2022, en zal het in 2023 tien Airbus A320/321NEO’s bedienen.

