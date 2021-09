Deel dit artikel











Nee, ik bedoel niet een positieve uitslag van een PCR-test, maar gewoon, positief! Volgens mij is er heel veel reden om als reisbranche positief te zijn!

Waar de reisadviezen voor Europa al weken geleden in positieve zin werden gewijzigd, is het de verwachting dat steeds meer landen hun grenzen gaan openen (voor volledig gevaccineerden). Verwachten jullie ook dat na de heropening van Canada en de aangekondigde heropening van Amerika (het gejuich van Amerika-specialisten was in alle hoeken van het land te horen) er straks veel meer (ei)landen opengaan? Veel wintersportbestemmingen zullen open zijn en laten we hopen dat het oranje voor ‘ver’ snel verandert in geel.

Het feit dat er één (verzekerings)schaap over de dam is, betekent (denk ik) dat er meer zullen volgen. En ja hoor, tijdens het schrijven van deze column, is daar het nieuwsbericht dat ook nummer twee positief nieuws brengt.

Over de maand augustus hoor ik veel goede geluiden. Wanneer de Nederlander familie, vrienden of kennissen naar het buitenland ziet vertrekken voor een vakantie zal dat het vertrouwen om ook te boeken doen toenemen. Hopelijk delen jullie klanten hun positieve vakantie-ervaringen, zodat anderen kunnen zien hoe het is om naar het buitenland te gaan.

Naast de bedrijven die het héél moeilijk hebben, zijn er gelukkig ook héél veel bedrijven die aangeven dat ‘ze’ het gaan redden, dat ze geen gebruik hebben hoeven maken van leningen. Dat ze positief naar de toekomst kijken, dat het aantal boekingen aan het toenemen is en dat er weer nieuwe collega’s worden aangenomen.

Ik zie meer en meer berichten langskomen van luchtvaartmaatschappijen die hun weg weer weten te vinden naar de Nederlandse luchthavens, zoals British Airways dat eerder deze week na meer dan een jaar afwezigheid weer terugkeerde op Rotterdam The Hague Airport. Ook vanaf Schiphol zijn er tal van mogelijkheden wat betreft het aantal vluchten en luchtvaartmaatschappijen als KLM, Transavia en easyJet hebben al mooie nieuwe bestemmingen aangekondigd vanaf Nederlandse luchthavens.

In dit nummer meerdere cruise-experts aan het woord. Zelfs voor de sector die al in het begin van de coronacrisis zó negatief in het nieuws was, dag na dag, zien zij de toekomst positief tegemoet. En als je dus even niet oplet, zijn de eerste cruise-studiereizen alweer achter de rug. Wie denkt: ik moet mijn kansen niet laten liggen om straks weer cruises te kunnen verkopen, let dan goed op, want er vinden weer tal van cruisebeurzen plaats.

En wat te denken van het feit dat je niet meer vijf dagen per week achter thuis achter je laptop hoeft te zitten, maar weer lekker op pad kunt en collega’s uit de sector kunt ontmoeten. De gezelligheid op kantoor, het ontmoeten van partners, de beurzen, studiereizen en ga zo maar door.

En als laatste, maar zeker niet minste, TravDay! Het allereerste grote B2B-event sinds de uitbraak van de coronacrisis. Wat zal het een feest der herkenning worden! Velen hebben collega’s uit de branche misschien al anderhalf jaar of langer niet gezien. Geniet! Denk positief en er zullen positieve dingen gebeuren (las ik ergens).

Of ben ik nou té positief?

Arjen Lutgendorff

arjen@travelpro.nl

