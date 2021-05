Prijsvrij: deal met curatoren D-reizen concern is rond

Prijsvrij Vakanties laat weten dat ze gisteravond laat met de curatoren van D-reizen tot een deal is gekomen met betrekking tot de doorstart van een belangrijk deel van het d-reizen concern. De komende weken zal na gesprekken met onder meer de OR, het personeel en de verhuurders duidelijk worden welke d-reizen winkels heropend zullen worden. Prijsvrij Vakanties is met de curatoren overeengekomen dat op dit punt nog een definitieve vaststelling zal plaatsvinden.

Marc van Deursen (CEO Prijsvrij Vakanties): “Toen ik 20 jaar geleden als ICT ondernemer begon was D-reizen mijn eerste klant. Dat eerste vertrouwen dat ze mij als het grootste reisbedrijf van Nederland toen gaven heeft vervolgens de deur geopend bij onder andere KLM en veel andere reisbedrijven. Ik heb heel veel aan D-reizen en de familie Van den Broek te danken. D-reizen is een waanzinnig mooi bedrijf met een rijke historie en een grote groep zeer enthousiaste en loyale medewerkers. Dat was in 2001 zo en datzelfde voel ik nu nog steeds.

Het is enorm triest dat de corona crisis D-reizen geveld heeft en zoveel gezinnen in onzekerheid heeft gebracht. Het bedrijf ging winstgevend de corona crisis in, maar is helaas niet heelhuids tot de eindstreep gekomen. Het is nu aan ons om met het nieuwe D-reizen aan een gezonde toekomst te bouwen.” Prijsvrij Vakanties is, met het Duitse miljardenconcern REWE als mede aandeelhouder (groep omzet van 75 miljard), een zeer sterk en gezond bedrijf met een zeer succesvol businessmodel. “We gaan met de nieuwe collega’s van D-reizen er alles aan doen om D-reizen zo snel mogelijk door te starten en te zorgen voor een zonnige toekomst. Daar is iedereen, met het einde van de corona crisis in zicht is, enorm aan toe.”

