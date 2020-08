Qatar Airways bouwt netwerk opnieuw op

In de maand augustus heeft Qatar Airways al de hervatting van acht bestemmingen aangekondigd, waaronder: Adelaide, Auckland (drie wekelijkse vluchten via Brisbane vanaf 18 augustus), Houston, Kigali, London Gatwick, Nairobi, Philadelphia en Sialkot.

Doordat de luchtvaartmaatschappij tijdens de gehele pandemie continu actief is geweest en diverse types brandstofefficiënte vliegtuigen inzet, heeft zij de frequentie naar tal van bestemmingen snel kunnen verhogen, waardoor passagiers flexibelere reismogelijkheden hebben gekregen naar onder meer: Ankara, Cebu, Clark, Dhaka, Islamabad, Karachi en Lahore, Istanboel SAW, Jakarta, Kuala Lumpur, Los Angeles en New York JFK. Amsterdam is één van de vijf wereldbestemmingen die tijdens de Covid-19 crisis het vliegschema met dagelijkse vluchten behielden.

Vertrouwen

Akbar Al Bakar (Group CEO van de Qatar Airways Group), verklaart: “Sinds het begin van de pandemie heeft Qatar Airways steeds een netwerk van minstens 30 bestemmingen met ononderbroken diensten op vijf continenten behouden. Onze luchtvaartmaatschappij heeft het voortouw genomen in de industrie door passagiers meer keuzemogelijkheden en een grotere flexibiliteit te bieden, zodat ze met vertrouwen hun reis kunnen plannen en boeken. We hebben ook de meest geavanceerde veiligheids- en hygiënemaatregelen aan boord geïmplementeerd. Zo zijn we de eerste luchtvaartmaatschappij die passagiers verplichten om naast mondkapjes ook gelaatsschermen te dragen. Doordat we hebben geïnvesteerd in een van de jongste en meest brandstofefficiënte langeafstandsvloten, strategisch netwerkbeheer en de beste luchthaven in het Midden-Oosten, zijn we in staat om ons netwerk snel en effectief weer op te bouwen tot meer dan 550 wekelijkse vluchten naar meer dan 85 bestemmingen op zes continenten. Terwijl het wereldwijde herstel zich voortzet, zal Qatar Airways zich blijven richten op zijn fundamentele missie om passagiers veilig en betrouwbaar over de hele wereld te transporteren.”

Boekingsbeleid

Om passagiers hun reis met een gerust hart te laten plannen, heeft de luchtvaartmaatschappij ook haar boekingsbeleid versoepeld om nog meer keuzemogelijkheid te bieden. De luchtvaartmaatschappij staat onbeperkt datumwijzigingen toe en passagiers kunnen hun bestemming zo vaak als nodig wijzigen zolang deze binnen 5.000 mijl (8.046 km) van de oorspronkelijke bestemming ligt. De luchtvaartmaatschappij brengt geen tariefverschillen in rekening voor reizen die voor 31 december 2020 plaatsvinden, waarna de tariefregels van toepassing zijn. Alle tickets geboekt voor reizen tot 31 december 2020 zijn twee jaar geldig vanaf de datum van uitgifte. Kijk voor de volledige voorwaarden op www.qatarairways.com/RelyOnUs.

