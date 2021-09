Qatar Airways Holidays lanceert FIFA World Cup Qatar 2022™ reisarrangementen voor fans

Deel dit artikel











Op iets meer dan een jaar tot de aftrap van de FIFA World Cup Qatar 2022™, is Qatar Airways Holidays verheugd om de lancering aan te kondigen van haar unieke reispakketten voor fans, inclusief wedstrijdtickets, retourvluchten en overnachtingen. Fans kunnen nu wedstrijdtickets reserveren om hun favoriete team te steunen tijdens de FIFA World Cup Qatar 2022™ en extra diensten uitkiezen om het prachtige gastland Qatar te ontdekken.

Mits het volgen van enkele eenvoudige stappen worden fans van over de hele wereld eerst lid van de Qatar Airways Privilege Club. Als lid krijgen ze toegang tot unieke reispakketten van Qatar Airways Holidays met boekingsflexibiliteit en gereserveerde zitplaatsen voor de wedstrijden van hun voorkeur.

De reis begint dan voor de fans met het selecteren van een favoriet team, waarvan de deelname aan het toernooi wordt bepaald op basis van de lopende FIFA World Cup™ kwalificatiewedstrijden. Mocht het gekozen team zich niet kwalificeren voor het toernooi, dan wordt het volledige bedrag terugbetaald of kunnen fans kiezen voor de wedstrijden van een ander team, afhankelijk van beschikbaarheid.

Om hun ervaring uit te stippelen, kunnen fans kiezen uit reispakketten met zeven niveaus aan aantrekkelijke prijzen vanaf 3.280€*. Gasten die tijdens hun reis het gastland Qatar willen ontdekken, kunnen ook kiezen voor aanvullende diensten zoals luchthaventransfers en sightseeing tours.

Elke fan kan in totaal zeven wedstrijden boeken door pakketten te combineren. In het geval dat het favoriete team in de gevorderde toernooifasen wordt verslagen, worden tickets uitgegeven voor wedstrijden van een van de winnende teams uit dezelfde groep of hetzelfde knock-outtraject.

Daarnaast kunnen fans aangeven met hoeveel gasten ze reizen en in hoeveel kamers ze wensen te verblijven. Ze kunnen kiezen uit standaard tot premium accommodatie op basis van hun beschikbare budget. De reispakketten zijn momenteel live en toegankelijk in onder meer België en Nederland. Om te boeken of voor meer info, ga naar: www.qatarairways.com/app/fifa2022/.

“Het maakt ons trots om de officiële luchtvaartmaatschappij te zijn voor de FIFA World Cup Qatar 2022™. Voor de eerste keer ooit zal het Midden-Oosten op de voorgrond staan met Qatar als gastheer voor ‘s werelds meest prestigieuze sportevenement. We verwachten een ongekende vraag tijdens het toernooi. Als onderdeel van onze overeenkomst met de FIFA kunnen fans op ons rekenen voor een vlotte reis vanuit meer dan 140 bestemmingen over de hele wereld. De reispakketten voor fans garanderen klanten een topervaring. Elke stap van hun reis zal probleemloos verlopen en met een paar eenvoudige stappen kunnen ze zitplaatsen bemachtigen voor de wedstrijden van hun favoriete team”, aldus Akbar Al Baker (Group Chief Executive bij Qatar Airways).

De luchtvaartmaatschappij sponsorde de Concacaf Gold Cup van 2021 en de UEFA Euro 2020™, en heeft een uitgebreid wereldwijd sportpartnerschapportfolio dat voetbalorganisatoren als FIFA, CONCACAF en CONMEBOL omvat. Als officiële partner van de FIFA heeft Qatar Airways mega-evenementen gesponsord, waaronder de edities 2019 en 2020 van de FIFA Club World Cup™, en zal het de FIFA World Cup Qatar 2022™ sponsoren. Qatar Airways sponsort ook enkele van ‘s werelds grootste voetbalclubs, waaronder Al Sadd SC, Boca Juniors, FC Bayern München en Paris Saint-Germain.

Author Arjen Lutgendorff

