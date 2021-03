Qatar Airways verhoogt vliegcapaciteit naar de Seychellen

Aangezien de Seychellen klaar zijn om vanaf 25 maart weer toeristen uit de hele wereld te verwelkomen, verhoogt Qatar Airways deze zomer de vliegcapaciteit naar de toeristische hotspot in de Indische Oceaan. Internationale bezoekers hoeven enkel een negatieve PCR test voor te leggen die 72 uur voor vertrek is afgenomen. Er zal geen quarantaine of bewegingsbeperking gelden voor wie via Doha aankomt. Qatar Airways zal drie keer per week vliegen tussen Doha en de Seychellen met de moderne tweemotorige en brandstofefficiënte Boeing 787 Dreamliner.

“We hebben onze vluchten naar de Seychellen in december 2020 hervat. Nu de eilanden zich verder openstellen voor bezoekers, zijn we verheugd om meer stoelbeschikbaarheid en een verbeterde en duurzame ervaring voor onze passagiers te bieden met onze Boeing 787 Dreamliners. We weten dat de autoriteiten op de Seychellen waakzaam blijven en dat bezoekers zich nog steeds moeten houden aan de hygiënemaatregelen die met het oog op de pandemie zijn genomen, zoals het dragen van mondkapjes, afstand houden en regelmatig de handen ontsmetten”, aldus Thierry Antinori (Chief Commercial Officer Qatar Airways ).

“Bovendien handhaven wij onze eigen hoge normen. Qatar Airways was de eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld die van Skytrax de prestigieuze 5 sterren COVID-19 Airline Safety Rating kreeg na een uitgebreide audit waarbij de effectieve en consequente naleving van de strenge COVID-19 hygiëne- en veiligheidsnormen en -procedures van de luchtvaartmaatschappij werd geëvalueerd, van de check-in tot aan boord van de vliegtuigen. We kijken ernaar uit om reizigers over de hele wereld de veiligst mogelijke ervaring te blijven bieden en onze rol bij het herstel van de commerciële luchtvaartindustrie uit te breiden.”

De heer Sherin Francis, Chief Executive van de Seychelles Tourism Board, voegt hieraan toe: “We zijn blij dat de Seychellen weer bereikbaar zijn met duidelijke toegangscriteria en eenvoudige reismaatregelen. We zijn in grote mate afhankelijk van onze luchtvaartpartners om onze inspanningen aan te vullen bij het opnieuw opstarten van deze industrie, die zeer belangrijk is voor de lokale economie van de Seychellen. Het inzetten van de Boeing 787 Dreamliner door Qatar Airways op de route van de Seychellen zal de capaciteit maar vooral het comfort van de reis van de gasten naar de Seychellen verhogen. In een tijd als deze telt elke verbetering in de gastervaring en ik dank Qatar Airways hiervoor.”

Qatar Airways heeft onlangs een nieuw programma gelanceerd dat passagiers in staat stelt om vrijwillig de koolstofuitstoot van hun reis te compenseren bij de boeking. Vanwege de impact van COVID-19 op de vraag naar reizen heeft de luchtvaartmaatschappij haar vloot Airbus A380’s aan de grond gehouden, omdat het vanuit milieuoogpunt niet verantwoord is om met zo’n groot vliegtuig te vliegen in de huidige markt.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.