Qatar Airways vernieuwt het loyaliteitsprogramma Privilege Club

Bij de vernieuwing van het frequent flyer programma Privilege Club past Qatar Airways de geldigheid van Qmiles aan om de loyaliteit van de leden nog beter te belonen. Wanneer leden Qmiles verdienen of uitgeven, is het saldo nu 36 maanden geldig zolang ze actief blijven binnen het programma. Deze vernieuwing is een eerste stap in de verbeterstrategie van Privilege Club om de verwachtingen van trouwe klanten te overtreffen.

“Bij Qatar Airways zetten we ons in om onze passagiers de beloofde vijfsterren service te bieden en de Privilege Club speelt daarbij een belangrijke rol. We willen onze meest loyale klanten belonen met vrijgevigheid en flexibiliteit. Daarom beginnen we met een redesign van de Privilege Club die onze leden en hun behoeften centraal stelt. Het verbeterde beleid om Qmiles te gebruiken is de eerste grote stap om ons loyaliteitsprogramma te verfijnen met interessante nieuwe initiatieven om naar uit te kijken in de komende maanden”, Akbar Al Baker, Group CEO van de Qatar Airways Group.

De Privilege Club werd in 2000 gelanceerd om trouwe passagiers van Qatar Airways te bedanken. Het loyaliteitsprogramma biedt hun de mogelijkheid om Qmiles te verdienen wanneer ze met Qatar Airways reizen of aan boord van de bij Oneworld® aangesloten luchtvaartmaatschappijen en andere partnermaatschappijen. Het is inmiddels een herkend betaalmiddel bij Qatar Duty Free (QDF), bij Oryx Galleria en nu ook in de Al Maha Lounge op Doha’s Hamad International Airport (HIA).

Privilege Club biedt vier niveaus van lidmaatschap – Burgundy, Silver, Gold en Platinum die elk hun eigen exclusieve voordelen voor de leden hebben. Qmiles worden toegekend op basis van de gekochte boekingsklasse en kunnen worden ingewisseld voor een reeks voordelen en beloningen, waaronder awardvluchten, upgrades of extra bagage op Qatar Airways vluchten.

Privilege Club leden worden uitgenodigd om de vernieuwde mobiele applicatie van Qatar Airways te downloaden en te gebruiken. De applicatie biedt leden een handige en veilige manier om onderweg toegang te krijgen tot hun loyaliteitsaccount. Voor meer informatie kunnen leden bellen met de speciale hotline op +31 207 941 433 (vanuit Nederland) of +32 229 00 858 (vanuit België). Inschrijven voor het loyaliteitsprogramma kan via de website www.qatarairways.com/en-nl/Privilege-Club.html.

