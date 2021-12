Qatar scherpt inreisregels flink aan

Deel dit artikel

Vanaf 1 december 2021 staat Nederland op de ‘rode landenlijst’ en worden de inreismaatregelen voor Qatar aangescherpt.

Vanaf 1 december 2021 moeten ook volledig gevaccineerde reizigers vanaf 12 jaar en ouder 2 dagen in hotelquarantaine. Dit geldt ook voor kinderen tot en met 11 jaar die met (een) volledig gevaccineerde ouder(s) reizen. De kosten van het quarantainehotel zijn voor eigen kosten. De reservering moet je maken via de website Discover Qatar (informatie in het Engels). Tijdens het verblijf in het quarantainehotel moet je een PCR-test laten afnemen. Meer informatie vind je op Qatar Travel and Return Policy Qatar Travel and Return Policy (moph.gov.qa) (informatie in het Engels).

Ook moeten reizigers voor vertrek een negatieve PCR-test kunnen laten zien die niet ouder is dan 72 uur voor aankomst in Qatar. Reizigers moeten minimaal 12 uur voor vertrek naar Qatar de vluchtgegevens, vaccinatiestatus en PCR-test uploaden via de website van de overheid van Qatar (informatie in het Engels). Je hebt deze bevestiging nodig om Qatar binnen te kunnen komen. Ook moet je jouw vaccinatie- of testbewijs uitprinten en op papier meenemen. Houd deze de hele reis bij je. Bij aankomst in Qatar moet je de Ehteraz (corona) app kunnen laten zien. Je kan deze app voor vertrek op de mobiele telefoon downloaden en na aankomst in Qatar activeren met het visumnummer. Je moet ook een Undertaking and Acknowledgement Form invullen voor aankomst in Qatar. Voor uitzonderingen lees meer op de website van het Qatarese ministerie van Volksgezondheid.

Niet of onvolledig gevaccineerd

Ben je niet of onvolledig gevaccineerd? Dan moet je 7 dagen in quarantaine. Dit kan thuisquarantaine zijn als je bij eerstegraads familieleden verblijft. Dit geldt ook voor kinderen onder de 18 jaar. Verblijf je in een hotel? Dan moet je 7 dagen in hotelquarantaine. Je moet een hotelreservering hebben voor de duur van jouw verblijf. Als je niet of onvolledig gevaccineerd bent, moet je deze reservering maken via de website Discover Qatar. De luchtvaartmaatschappij kan je (alsnog) weigeren als je niet volledig bent gevaccineerd.

Erkende vaccins

De door Qatar erkende vaccins zijn: Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca en Janssen/Johnson & Johnson. Het Sinopharm vaccin, Sinovac vaccin en SputnikV vaccin zijn voorwaardelijk erkend. Reizigers die gevaccineerd zijn met één van deze vaccins moeten een negatieve antigeentest voor vertrek laten zien.

Author Sharon Evers