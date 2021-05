Quarantaineplicht voor reizigers uit gebied met zeer hoog risico

Vanaf 1 juni 2021 is thuisquarantaine (thuisblijven) verplicht als reizigers na een verblijf in bepaalde landen (terug) naar Nederland reizen. “Deze verplichting geldt ook als je gevaccineerd bent”, meldt Rijksoverheid.

Landen of gebieden met een oranje kleurcode zijn hoogrisico of zeer hoogrisico landen of gebieden. De zeer hoogrisicolanden landen of gebieden worden apart vermeld op de website van Rijksoverheid. Voor zeer hoogrisicolanden geldt dat u naast een verplichte negatieve PCR test ook verplicht bent om een quarantaineverklaring in te vullen en mee te nemen en in thuisquarantaine te gaan. Landen die op dit moment zijn aangemerkt als zeer hoogrisicolanden zijn: Argentinië, Bahrein, Bolivia, Brazilië, Chili, Colombia, Costa Rica, Cyprus, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Kaapverdië, Litouwen, Maldiven, India, Panama, Paraguay, Peru, Seychellen, Suriname, Uruguay, Venezuela, Zuid-Afrika en Zweden.

Boete

Bij een reis naar Nederland moeten reizigers een ingevulde quarantaineverklaring en een negatieve testuitslag meenemen. Rijkoverheid: “U kunt een boete krijgen als u geen quarantaineverklaring heeft of zich niet houdt aan de quarantaineverplichting. Als u uit een land met een oranje kleurcode komt, is een negatieve PCR-test altijd verplicht. Ook als dat geen zeer hoogrisicoland of -gebied is. Ook wordt u dringend verzocht om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Op dag 5 kunt u een testafspraak maken. Is die test negatief dan stopt de thuisquarantaine.”