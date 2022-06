Raamsteeboers en Akkersdijk (FTI): “In een Duits CRS-systeem kan zoveel meer”

Deel dit artikel

“In een Duits CRS-systeem kan zoveel meer, de opties zijn eindeloos. Als je het eenmaal onder de knie hebt, is het niet moeilijk en kan de reisagent haar klanten veel meer aanbieden”, aldus Joyce Akkersdijk (sales & marketing manager Nederland) en Anne Raamsteeboers (productmanager) in gesprek met Travelpro naar aanleiding van het 5-jarig bestaan van FTI in Nederland.

“Dan maak je het verschil aan de balie. De klant kan ook zelf een eenvoudige pakketreis online boeken, maar hij komt naar de reisagent toe voor iets dat complexer is dan hij online zelf kan boeken. Als dan hetzelfde aangeboden wordt, is dat een teleurstelling. De balie heeft met onze systemen veel meer in handen om aan de wensen van de klant te voldoen. Er wordt veel tijd en energie gestoken in het trainen van gebruikers”, aldus Akkersdijk.

Beschikbaarheid in de systemen en gebruiksvriendelijkheid is van groot belang, zegt Akkersdijk. “Ook Nederlandse partijen, zoals Amadeus Benelux, zijn bezig FTI steeds beter in hun systemen te integreren. We zijn ook te vinden in het systeem van Dutch Travel Service (DTS).”

Akkersdijk: “De techniek. FTI is goed vertegenwoordigd in grote Duitse CRS-systemen als Schmetterling en Traffics. Daar heb je toegang tot al onze producten. Dat was vrij nieuw voor Nederlandse reisagenten, want die moesten een nieuw systeem leren kennen dat vrij cryptisch is, terwijl ze de webbased websites van touroperators gewend waren. Die omschakeling is moeilijk, maar we hebben inmiddels wel een paar super users die met het systeem kunnen lezen en schrijven. Dat vind ik erg leuk om te zien, die worden er steeds bedrevener in en maken ook meer omzet. Er ligt nog heel veel potentie voor nieuwe ZRA’s, zodra ze zich het systeem eigen gemaakt hebben.”

Author Theo de Reus