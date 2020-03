Radar probeert in ‘schopwedstrijd’ corona-voucher onderuit te halen

In het televisieprogramma Radar is gisteravond op een keiharde manier geprobeerd het door SGR ontwikkelde corona-voucher onderuit te schoffelen. Waar het gebruikelijk is dat een consumentenprogramma er stevig in gaat, gebeurde dat ditmaal op een, door velen onderkende, ongepast harde manier in tijden van overmacht en waarin iedereen het zwaar heeft. Erik Jan Reuver (directeur SGR) wordt op de Facebook-pagina van TravelPro en andere social media bedolven onder de complimenten.

De presentatrice liet Reuver zonder blikken of blozen weten: “Nu wordt er gedaan alsof je een voucher krijgt en dat dat een geweldige service is, maar eigenlijk is het een beperking van je recht als consument?!” De reacties op de botheid richting Reuver en het corona-voucher op de Facebook-pagina van TravelPro zijn dan ook niet mals. Lees of bekijk onder deze Facebook-post delen van het gesprek. Kijk hier voor meer info over het corona-voucher op de website van de SGR.

Wat vonden jullie van de uitzending van Radar waarin Erik Jan Reuver(SGR) uitlegt waarom er voor een coronavoucher is gekozen? Posted by TravelPro on Monday, 16 March 2020

SGR is een garantiefonds dat uitkeert wanneer een touroperator failliet gaat, maar toch bent u bij deze crisis ingeschakeld.

Reuver: “Klopt, want normaal gesproken is de reisovereenkomst die geannuleerd is, die valt niet meer formeel onder de garantieregeling van SGR. Om de consument beter te beschermen, hebben wij bedacht dat het beter is om een voucher uit te geven door de reisorganisatie die dan ook door SGR wordt gedekt. Dus, we hebben speciaal voor dit doeleinde hebben wij de garantieregeling aangepast en uitgebreid met dekking voor vouchers die uitgegeven worden naar aanleiding van het coronavirus.

Wat is er nou precies voor reizigers geregeld? Stel ik heb een pakketreis geboekt en ik heb te horen gekregen dat het niet doorgaat en ik krijg van de reisorganisatie een voucher. Hoe hoog is de waarde van het voucher?

“Die zal gelijk zijn aan de aanbetaling die je hebt gedaan of de volledige reissom wanneer die is betaald.”

Hoe krijg ik het voucher in handen?

“De reisorganisatie die neemt contact op met de betreffende mensen. Niet alle reizen worden al voor de volle 100% geannuleerd. Dat hangt ook van de omstandigheden af. Als de reis geannuleerd wordt door de reisorganisatie zal deze reisorganisatie een voucher beschikbaar stellen waar dan de SGR-waarde van op toepassing is.”

Zo’n voucher klinkt leuk, maar eigenlijk hadden de mensen recht op geld terug van zo’n reis. De touroperator annuleert, dan heeft de klant recht op geld terug. Dat heeft de klant misschien wel liever dan zo’n voucher.

“Onder normale omstandigheden is dat ook volkomen begrijpelijk, maar door deze zeer bijzondere omstandigheden is het niet redelijk om van de touroperator te verwachten dat ze onmiddellijk de reissom terugbetalen, omdat de reisorganisatie in het buitenland al verplichtingen is aangegaan, er zijn al aanbetalingen gedaan aan hotels, er zijn al vluchten ingekocht. Het geld is er op dat moment dan even niet. De reisorgansiatie zou in principe kunnen leveren, ware het niet dat er inreisverboden zijn uitgevaardigd.

Toch wordt nu de wet en de voorwaarden van de ANVR aangepast en eigenlijk toch niet ten voordelen van de klant uitgelegd.

“Ik denk het wel, want met het voucher weet je zeker dat je in ieder geval de waarde terugkrijgt als de reisorganisatie onverhoopt toch niet kan terugbetalen kan je altijd de voucher bij SGR claimen terwijl bij een teruggave van de reissom die op basis van de wet moet plaatsvinden eigenlijk de onderliggende overeenkomst ontbonden is en er eigenlijk geen aanspraak op SGR meer mogelijk is.

Dan heb je ook je geld terug, dus dat hoeft dan toch eigenlijk niet meer?

“De reisorgansiatie zal nooit direct dat geld kunnen terugbetalen en als hij dat doet en in de tussenliggende periode zou faillissement ontstaan dan heeft de consument eigenlijk geen aanspraak op SGR. Dat wilden we voorkomen door middel van dekking op de vouchers.

Dus eigenlijk is het coronavoucher een middel om dergelijke faillissementen te voorkomen?

“NIet om te voorkomen. Het helpt natuurlijk wel dat de reisroganisatie in plaats van geld terug alsnog een reis kan leveren, maar het is ook om de consument beter te beschermen.

Ik kan me ook voorstellen dat je dat dan anders communiceert. Dat je zegt: we hebben een systeem bedacht met vouchers, ook ter bescherming van de reisbranche, want die heeft met een enorme ramp te maken, laten we daar heel duidelijk over zijn en iedereen snapt dat als er zoveel wordt geannuleerd dat het voor alle bedrijven moeilijk zou zijn om gezond te blijven en te overleven. Maar nu wordt er gedaan alsof je een voucher krijgt en dat dat een geweldige service is, maar eigenlijk is het een beperking van je recht als consument.

“Ja, maar dat recht is door die ontbinding van de reisovereenkomst komen te vervallen.”

Maar op dat moment heb je recht op geld terug…

“Jawel, maar als de reisorganisatie in de tussentijd failliet zou gaan, dan heeft de klant eigenlijk niets.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.