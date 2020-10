Radio Coronica uitzending II: Oil of Olaz

Welkom terug bij Radio Coronicaaa, uw illegale reisradiostation. Uw luisterend oor hopend op betere tijden, toen alles nog mocht en kon. Reizen, ontmoeten, leren, dansen en sjansen. Luister en win dat ‘I love 2019’ t-shirt! We heten u in deze late nachtelijke uurtjes welkom bij ons ontspannen als een warm bad, quasi-intellectuele, openhaardhartverwarmende praatprogramma ‘Een Fijn Glas Wijn met Tijn.’

‘Goedenacht lieve luisteraars, ik schenk jullie allereerst een mooi glas in, een Liebfraumilch 2013, alvorens we het, op gevoel, over gevoel gaan hebben. Nu eerst een mooi epistel van onze huisdichter Louis van Gaal. ‘God wat mis ik reizen, maar soms heb je niets te eisen. Op een dag mogen we weer, dan ga ik keer op keer’. Wow, mooi niet luisteraars, wow! Jezus fucking Shakespeare. Een dichtwerk als een yogamat voor de ziel. Want we hebben het nodig!

Weet u hoe dit jaar voelt? Als dat meest verschrikkelijke der momenten dat je in de ochtend wakker wordt en je partner zegt…’Ik heb zo raar gedroomd’… en dat jij dan denkt ’Oh nee, fuck nee, ga het alsjeblieft niet uitleggen, ga koffie zetten, sla desnoods de hand aan jezelf, maar in jezusnaam praat niet verder, ik maak het uit, maar echt’…en dan ‘Nou, ik was in de dat boetiekhotelletje op Bali, weet je nog, maar het was niet op Bali, maar in Almere, en jij was er ook, maar je had het hoofd van een beer, en je bikini was gemaakt van mondkapjes. En je moeder vroeg waarom we niet met kerst kwamen, en toen begon jij te huilen dat het zo zielig was voor de zeehonden…en en en…’

Dat is 2020, het is geen nachtmerrie, lieve luisteraars – kom schat, ik schenk je bij en ik doe nog een blokje hout op het knisperend vuur – het jaar 2020 is een droomuitleg dat als roestige spijkers in je hoofd wordt gehamerd door de Zuid-Italiaanse maffia. ‘Nou, en toen kwam het virus uit China, maar eerst zou het wel meevallen en toen waren we aan het bieren op carnaval en opeens was de hele wereld ziek, maar niet de jongeren, maar toen juist weer wel en toen mochten we reizen, maar alleen sommige plekken, maar als je er was moest je meteen terug, en iedereen kon toveren met cijfers en we deden allemaal alsof we het begrepen maar we snapten het eigenlijk net zo goed als Oil of Olaz-ingrediënten, ‘nu met niacinamide en pro-vitamines’. Ja, tuurlijk, stel je voor zeg, een huidcrème zonder nikotinepyramides en pro-vitamines haha… En toen moesten we allemaal thuiswerken, en toen kregen we allemaal ruzie of dronken stiekem wodka in het tuinhok. En toen werd Trump herkozen en die bleef nog 20 jaar ‘president’ en toen brak de Derde Wereldoorlog uit’.

Maar lieve luisteraars, genoeg gepraat over het karmatueuze 2020, ik schenk je graag bij en hier, een lekker stukje leverworst met een vlaggetje! Want we moeten echt positief blijven en vooral lief zijn voor elkaar. Laten we onze ziel zalven aan de wijze woorden van Ramses Shaffy en doorgaan, want dat zullen we!

Tijn Kramer

