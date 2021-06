Reactie Frankrijk op geel reisadvies en inreisregels op een rij…

Atout France, het verkeersbureau van Frankrijk, is vanzelfsprekend blij met het versoepelde reisadvies voor Frankrijk dat donderdag 24 juni aanstaande van kracht wordt. De inreisregels op een rij…

“Het moment waar we met z’n allen op zaten te wachten, is nu eindelijk daar: nadat Corsica al op 4 juni op geel sprong, geldt er vanaf 24 juni 2021 voor heel Frankrijk een geel reisadvies. Dit betekent dat je voor terugkeer naar Nederland geen negatieve test hoeft te laten zien of in (thuis)quarantaine hoeft te gaan. Frankrijk heeft Nederland al een tijdje bestempeld tot een groene zone. Reizigers uit een groene zone die gevaccineerd zijn, hebben geen negatieve PCR-test meer nodig mits zij een vaccinatiebewijs bij zich dragen.”

Wanneer ben je volgens Frankrijk volledig gevaccineerd?

2 weken na de tweede injectie van een tweepriksvaccinatie;

4 weken na een eenpriksvaccinatie;

2 weken na een vaccinatie als je al besmet bent geweest met het coronavirus (één dosis is voldoende).

Op 8 juni heeft de Franse staatssecretaris van Toerisme Jean-Baptiste Lemoyne aangegeven dat Frankrijk het Nederlandse gele vaccinatieboekje erkent als vaccinatiebewijs. Ook de COVID-vaccinatiekaart van het RIVM/de GGD zal door Frankrijk worden geaccepteerd in afwachting van de Europese digitale gezondheidspas.

Reizigers van 11 jaar en ouder uit een groene zone die niet gevaccineerd zijn, hebben een negatieve PCR-test of antigeentest van minder dan 72 uur oud nodig om naar Frankrijk te reizen (let op: je voor- en achternaam moeten vermeld staan op deze schriftelijke uitslag; de uitslag van een sneltest van de drogist en van een test van de GGD geldt dus niet als een negatief testbewijs).

Nog meer goed nieuws:

Sinds 17 juni is het dragen van een mondkapje in de buitenruimte in Frankrijk niet meer verplicht, met uitzondering van drukke plekken waar er langer contact is tussen personen, denk aan samenscholingen, wachtrijen, markten, sporttribunes, festivals, drukke winkelstraten, etc. Het mondkapje moet wel nog steeds op in binnenruimtes, zoals winkels, het openbaar vervoer en bedrijven.

Sinds 20 juni geldt er geen avondklok meer in Frankrijk.

Nederland verstrekt gratis PCR-testen aan personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn maar wel willen reizen in de maanden juli en augustus 2021. Lees hierover meer op de website

