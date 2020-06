Regent Seven Seas Cruises lanceert ‘Return with Regent’

Regent Seven Seas Cruises heeft ‘Return with Regent’ gelanceerd, een gloednieuwe regeling om gasten te inspireren om weer met vertrouwen de wereld rond te reizen. Naast een verlaagde aanbetaling van 10% voor meer flexibiliteit en een boordkrediet van $ 1.000, is het aanbod ook inclusief de zekerheid van Regent Reassurance, waarmee gasten hun cruise om welke reden dan ook tot vijftien dagen voor vertrekdatum kunnen annuleren in ruil voor een 100% toekomstig cruise tegoed.

Return with Regent is van toepassing op alle cruises tot 2022 en is geldig voor nieuwe reserveringen gemaakt voor 31 juli 2020. Hiermee wordt het ‘cancel for any reason’ beleid uitgebreid naar alle mogelijke bestemmingen en reizen. “We weten dat veel van onze gasten de afgelopen weken hebben nagedacht over hun volgende luxe vakantie en ik hoop dat Return with Regent hen het vertrouwen en comfort geeft in hun beslissing om een cruise te boeken,” vertelt Jason Montague, President en Chief Executive Officer van Regent Seven Seas Cruises. “We streven ernaar om niet alleen meer zekerheid te bieden om opnieuw te cruisen, met de mogelijkheid om te annuleren om welke reden dan ook tot 15 dagen voor vertrekdatum, maar ook om flexibel te zijn met lagere aanbetalingen. We hopen daarnaast gasten te inspireren om te reizen door $ 1.000 boordkrediet te verlenen waarbij er honderden cruises zijn om uit te kiezen over de hele wereld, tot aan het eind van 2022.”

Return with Regent betekent dat gasten hun opgebouwde reislust kunnen voeden met een keuze uit honderden cruises over de hele wereld. Met behulp van $ 1.000 boordkrediet kunnen bestaande excursies uitgebreid worden of kan er volledig worden genoten van de luxe voorzieningen aan boord. Niet alleen ontvangen gasten die met Regent Seven Seas Cruises boeken door de Return with Regent promotie meer flexibiliteit en zekerheid, er zijn ook combineerbare speciale aanbiedingen die nog meer comfort en veiligheid bieden. Een ‘Best Price Guarantee’ biedt gasten de zekerheid dat, mocht er een lager tarief beschikbaar komen, dit nieuwe tarief op verzoek zal worden toegepast op de reservering. Bovendien hebben gasten die eenmaal aanbetaald hebben, de mogelijkheid om een eenmalige overstap te maken naar een alternatieve reis zonder annulerings- of wijzigingskosten

