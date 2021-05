Reisadvies Balearen iets versoepeld, maar blijft negatief

Het Nederlandse reisadvies voor de Balearen is iets versoepeld, maar blijft oranje. Dat maakte het Ministerie van Buitenlandse Zaken zojuist bekend.



Na een verblijf op de Balearen (onder meer Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera en Cabrera) hoeven reizigers vanaf 8 mei 2021 niet meer in quarantaine in Nederland. Er is vanaf 8 mei 2021 voor terugkeer vanaf de Balearen ook geen testverplichting meer. Deze maatregelen gelden nog wel voor de rest van Spanje.

Er gelden ook nog steeds inreisbeperkingen voor reizen van Nederland naar Spanje. “Heel Spanje blijft oranje. Het dragen van mondkapjes is overal verplicht in Spanje, dus ook in de openlucht”, aldus BuZa.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.