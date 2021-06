Reisadvies Corsica vanaf vandaag geel

Het reisadvies voor het Franse eiland Corsica wordt vandaag aangepast naar geel, dat heeft het minister van Buitenlandse Zaken gisteren aangekondigd. Door de verbeterde gezondheidssituatie is Corsica niet langer een hoog risicogebied.

Na een verblijf op Corsica hoeven reizigers vanaf 4 juni 2021 voor terugkeer naar Nederland geen negatieve test te laten zien en hoeven zij ook niet in (thuis)quarantaine te gaan. De testverplichting voor reizen van Nederland naar Frankrijk geldt wel voor de rest van Frankrijk. Ook moeten reizigers, na verblijf in de rest van Frankrijk, bij thuiskomst tien dagen in quarantaine.

Wie van Corsica via een hoog risicogebied (zoals de rest van Frankrijk) terug naar Nederland reist, moet zich houden aan een testverplichting en gaat bij aankomst in Nederland tien dagen in (thuis)quarantaine. De kleurcode voor Frankrijk is oranje, want het land is door het coronavirus een hoogrisicogebied.

