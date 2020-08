Reisadvies heel Spanje en delen Frankrijk op oranje

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de ANVR vandaag (maandag 24 augustus) in een vooraankondiging laten weten dat, op basis van adviezen van RIVM, komende nacht 00.00 uur een aantal reisadviezen wijzigen van geel naar oranje in verband met geconstateerde, verslechterde coronasituaties ter plekke. Het betreft heel Spanje en regio’s in Frankrijk.

Spanje: Het reisadvies voor het hele land, inclusief de Canarische eilanden, wordt aangepast naar oranje;

Frankrijk: De regio’s Sarthe, Hérault en Alpes Maritimes worden aangepast naar oranje;

Monaco: Het reisadvies voor het hele land wordt aangepast naar oranje;

Verenigd Koninkrijk: na verblijf in de stad Aberdeen worden reizigers bij terugkeer in Nederland geacht tien dagen in quarantaine te gaan. Men laat weten tot dit besluit te zijn gekomen, omdat het aantal besmettingen in heel Spanje hoog is en in alle regio’s blijft stijgen. Ook zijn er steeds meer aanwijzingen (testen) dat meer reizigers uit Spanje terugkeren met besmettingen.

