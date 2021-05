Reisadvies Sardinië vanaf 28 mei op geel

De kleurcode van het eiland Sardinië wordt vanaf 28 mei 2021 geel. De rest van Italië blijft oranje. Na een verblijf op Sardinië hoeven Nederlandse reizigers bij terugkeer in Nederland geen negatieve test te overleggen en niet in (thuis)quarantaine te gaan.

De testverplichting voor reizen van Nederland naar Italië geldt wel voor heel Italië, inclusief reizen naar Sardinië. Alle reizigers die vanuit Nederland een reis naar Italië maken, moeten vóór aankomst in Italië een negatieve testuitslag tonen (een moleculaire of antigeentest). De test mag bij aankomst niet ouder zijn dan 48 uur. Dit geldt ook voor kinderen vanaf 2 jaar.

Avondklok

In heel Italië geldt er op dit moment een avondklok tussen 23.00 en 5.00 uur. De horeca is met beperkingen open; er geldt een maximum aan groepsgroottes op openbare plekken en er is een aangepaste dienstregeling voor het openbaar vervoer.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.