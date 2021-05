Reisadvies Zuid-Egeïsche eilanden (Griekenland) terug naar oranje

Het reisadvies van de Zuid-Egeïsche eilanden van Griekenland wordt op 30 mei 2021 aangepast naar ‘oranje’. Dit komt omdat het aantal coronabesmettingen is verhoogd op deze eilandengroep, dat laat Buitenlandse Zaken weten.

Vanaf die datum moeten Nederlandse vakantiegangers voor vertrek naar Nederland een test overleggen en bij terugkomst in Nederland in quarantaine. De kleurcode van Griekenland is gedeeltelijk geel en oranje. Na een verblijf op de Noord-Egeïsche en de Ionische eilanden hoeven vakantiegangers niet in quarantaine in Nederland.

Eilanden

Onder de Zuid-Egeïsche eilanden vallen Andros, Kalymnos, Karpathos, Kea – Kythnos, Kos, Mykonos, Milos, Naxos, Paros, Rhodos, Syros, Santorini en Tinos.

