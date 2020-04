Reisbureau-eigenaresse over uitblijven steun, vrees, lijden, ergernis en onrustige klanten

Er moet dringend steun worden verleend aan de toeristische sector, die op lange termijn bijzonder zwaar wordt getroffen. Dat stelt een Duitse reisbureau-eigenaresse in een online petitie. Tegelijkertijd deden twaalf Duitse retailorganisaties een oproep aan de federale overheid van Duitsland om hun eigen reddingsmodel voor reisbureaus te lanceren.

Reisbureau-eigenaresse Nicole Kellermann-Rummel koos voor de online petitie als symbool een grafsteen met daarop de overlijdensdatum van ‘het reisbureau’. Als tekst staat erbij: ‘Ik was schuldenvrij’, ‘Ik betaalde belasting’ en ‘Vergeten’. In haar petitie, die al door honderden is ondertekend, wil de reisexpert die al 26 jaar als zelfstandige werkt, aantonen dat reisbureaus het meest lijden onder de coronacrisis. “En mensen weten dat niet omdat ze niet weten hoe ons bedrijf werkt”, zegt ze.

De collega’s in Duitsland steunen? Teken hier de petitie.

In Nederland plaatste ANVR-directeur Frank Oostdam vandaag onderstaande tweet (tekst gaat verder onder de tweet).

In ieder geval heeft de culturele sector al overheidssteun ontvangen. Kunnen een aantal andere sectoren waaronder de zwaar getroffen reissector niet zeggen! https://t.co/ZTp0ZoAWpL — frank oostdam (@frankoostdam) April 28, 2020

Kellermann-Rummel laat weten dat ook andere sectoren als gastronomie en hotelwezen zwaar worden getroffen door de crisis, maar dat in die sectoren het geld weer binnenkomt wanneer de maatregelen verder worden versoepeld. “Wanneer reisbureaus hun deuren mogen openen, zal de omzet nul blijven. Voor het hele toeristische jaar 2020 wordt verwacht dat de verdiensten door de verkoop van reizen € 0 blijft. Ook de verdiensten voor het annuleren van reizen en het verwerken van alle vragen zal € 0 blijven. Geen enkele reserve kan dit verlies opvangen. “Duizenden werknemers verliezen hun baan. Faillissementen zullen volgen. Dit zal tot 40% van de vele particuliere reisbureaus treffen”, vreest ze.

Kellermann-Rummel schrijft ook over haar ongenoegen over touroperators. “Respect voor elke kleine en gespecialiseerde organisator die, in samenwerking met zijn verkooppartners, alles blijft geven om de klantenzorg te verzekeren. Bedankt hiervoor. Als klanten schriftelijke informatie van de organisator ontvangen, staat er aan het eind altijd één zin, namelijk: ‘Neem bij vragen contact op met uw reisbureau’. De coronacrisis in de toeristische sector begint niet in maart 2020, maar met terugwerkende kracht in het najaar van 2019. Alle sinds afgelopen najaar ontvangen commissies moesten worden terugbetaald. Geen enkele andere sector heeft de afgelopen zes maanden zijn inkomsten moeten opgeven. Sinds het begin van de coronacrisis hebben sommige organisatoren zich naar de achtergrond begeven voor alle soorten vragen. Vooral de ‘grote’ aanbieders – uiteraard met uitzondering – zijn moeilijk of onmogelijk te bereiken. De telefoons zijn uitgeschakeld, alleen e-mailcontact is mogelijk. Telefoons waren uitgeschakeld, alleen contact via e-mail was mogelijk.”

Net als haar collega’s vreest de eigenaar van het reisbureau voor haar bestaan. “Maar opgeven is uitgesloten. ‘Ik heb deze petitie wijd verspreid, naar de media gestuurd en ook naar Armin Laschet”, zegt ze. Bovendien informeerde ze haar burgemeester en maakte ze haar volledige bedrijfscijfers bekend. “Het moet duidelijk worden gemaakt dat we buiten onze schuld in deze crisis terecht zijn gekomen en dringend hulp nodig hebben.”

Klanten zijn volgens de Duitse buitengewoon onrustig, annuleren uit voorzorg hun zomervakantie en stoppen met boeken. “Klanten laten ons weten dat ze bang zijn om dit jaar te reizen, reizen vinden sowieso niet meer plaats en misschien komen ze op een gegeven moment om te boeken voor 2021. Als er al sprake is van omboekingen in de cruisesector, dan is dit mogelijk tot 2022. Sommige klanten gebruiken deze periode voor hun omboeking in plaats van een annulering. Desalniettemin redden deze weinige klanten de reisbureaus niet.”

Kellermann-Rummel laat weten dat reisbureaus in het verleden veel hebben moeten opvangen en absorberen, bijvoorbeeld de faillissementen van Thomas Cook en airberlin. “Dit heeft veel reisbureaus financieel zwaar getroffen. Destijds ondersteunden we, nu is het tijd om ondersteund te worden.” De online petitie is hier te vinden.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.