Bij Untamed Travelling vinden ze dat een huwelijksreis net zo bijzonder moet zijn als de trouwdag. Petra van Seters (Senior Travel Designer bij Untamed Travelling) ziet dat de voorkeuren van reizigers zijn veranderd.

Petra: “Een huwelijksreis was vroeger vaak een reis om te ontspannen en relaxen op een exotische plek. Nu zijn reizigers veel meer op zoek naar een combinatie van avontuur en bijzondere ervaringen. De bestemmingen worden ook steeds unieker en we zien een sterke voorkeur voor het combineren van twee of meerdere landen. Onze populairste huwelijksreisbestemming blijft Zuid-Afrika, maar dan dus vaak gecombineerd met Mozambique, Namibië, Madagaskar, de Seychellen, Mauritius, de Victoria Watervallen of onbekendere eilanden als Réunion of Sint-Helena. In Latijns-Amerika blijft Costa Rica populair maar ook Argentinië, bakermat van de passievolle tango. In de Caribbean zijn het bij ons vooral de onontdekte parels als Guadeloupe, Anguilla, St. Lucia, Grenada en de British Virgin Islands. Ook in Azië zijn de eilanden populair voor huwelijksreizen, zoals de Filipijnen of de zuidelijke eilanden van Japan, natuurlijk gecombineerd met de bruisende steden). Zelfs een expeditiecruise naar Antarctica is voor sommige stellen de ultieme huwelijksreis of een winters avontuur in Zweeds Lapland.”

In de watten

“De grootste trend is dat privacy steeds belangrijker wordt”, zegt Petra. “Honeymoon couples willen echt het gevoel van met z’n tweeën een bestemming verkennen, zonder andere toeristen om zich heen. Off the beaten track, where the world can’t find you… Een exclusieve fly-in safari door Tanzania, het verkennen van de Outer Islands van de Seychellen, een catamarancruise langs de Society Eilanden (Frans Polynesië) of met een privé chauffeur en gids langs alle romantische paleizen van Rajasthan, India. Bij Untamed Travelling is alles maatwerk en vanzelfsprekend zorgen we ervoor dat honeymoon couples overal in de watten worden gelegd.”

Een reis om nooit te vergeten

“Bij ons staat reizen op de Untamed-manier altijd centraal, waarbij alles draait om beleving. Een huwelijksreis is een reis om nooit meer te vergeten en dat zit hem vooral in die unieke belevenissen die je samen meemaakt. Onze travel designers weten precies waar ze die unieke plekjes en bijzondere ervaringen moeten vinden om jouw klanten de droomreis van hun leven te bezorgen. Er wordt vaak businessclass gevlogen en gevraagd om een room upgrade. Aangezien wij lid zijn van de exclusieve netwerkclub Virtuoso, hebben onze klanten sneller toegang tot gratis upgrades bij veel hotels. Verder proberen we elke huwelijksreis natuurlijk nog unieker te maken met bijzondere belevenissen zoals een helikoptervlucht, bush dinner, ballonvaart, sleep-out onder de sterren, private sunset sail en meer. Naast huwelijksreizen zien wij ook steeds meer vraag naar reizen voor allerlei speciale gelegenheden zoals verjaardagen, een jubileum of hernieuwing van de huwelijksgeloften. ‘Reizen om iets te vieren’ is hot en dat vinden wij natuurlijk een mooie ontwikkeling.”

Dit artikel is onderdeel van de special huwelijksreizen uit de november-editie van Travelpro.