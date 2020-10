René Nieuwmans verlaat Riksja Travel

René Nieuwmans heeft vandaag (9 oktober) zijn laatste dag bij Riksja Travel. “Het zijn leuke en leerzame jaren geweest waardoor ik weer wat extra ervaring aan mijn bagage heb kunnen toevoegen”, laat hij weten.

“Langs deze weg wil ik jullie In ieder geval bedanken voor de prettige samenwerking en gelukkig zijn we er ook in deze moeilijke tijden altijd samen uit gekomen als er problemen waren. Wat wordt mijn volgende stap? Eerlijk gezegd ga ik eens tijd nemen om daar over na te denken. Via Travel Impact Lab ben ik voorlopig nog via een paar mentorships verbonden met het toerisme, maar gezien de huidige omstandigheden zou het zomaar kunnen dat ik ineens in een hele andere sector terechtkom. De tijd zal leren.”

Nieuwmans versterkte vanaf oktober 2018 het retail-team van Riksja Travel. Hij werd commercieel eindverantwoordelijk voor de internationale groei van het bedrijf. Daarvoor was Nieuwmans bij Expedia in Londen verantwoordelijk voor onder andere de Nederlandse markt.

