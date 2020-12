Reusachtig omzetverlies in de reissector: “Help ons de winter door”

‘Help ons de winter door’ is samengevat de hulpvraag van de reissector aan de overheid. Uit een enquête onder ANVR-reisbedrijven kwam naar voren dat zij nu, begin december, aankijken tegen zo’n 84% omzetverlies, het percentage ontslagen personeel oploopt tot 30% aan eind van het jaar en komend jaar een maximale omzet verwachten van maar net 55% ten opzichte van 2019. Maar met vertrouwen op de klant die inmiddels wel toe is aan vakantie, testen en het oog op een vaccin doen bedrijven er alles aan om het hoofd boven water te houden.

​“Onze bedrijven, reisbureaus, zakenreisagenten en reisorganisaties, liggen al ruim negen maanden praktisch volledig stil. Ondanks de maatregelen die zij hebben genomen, zoals omscholen personeel, opzeggen van tijdelijke contracten, reorganiseren, en bijna 85% die gebruik heeft kunnen maken van de overheidsregelingen, is de verwachting dat eind dit jaar al meer dan 30% van het personeel de reissector heeft verlaten. En het eind is helaas nog niet in zicht”, aldus Frank Oostdam (voorzitter ANVR).

Overleven

Ruim 80% heeft laat weten het voorlopig ‘waarschijnlijk tot zeker’ te overleven. Maar 37% zet daarbij wel de kanttekening dat zij, met inzet van eigen vermogen, pensioen- en spaargelden, het nog maar de komende 0-6 maanden volhouden. En dan? Oostdam: “De reisbranche is een sector die bovenmatig zwaar wordt getroffen door het virus. Alleen met extra steun van de overheid, waarbij wij onder andere pleiten voor het vooral niet afbouwen van de NOW-regeling en uitbreiden van de TVL-regeling, kunnen onze bedrijven de komende winter overbruggen.”

Hoop

De reissector houdt hoop op herstel in 2021 en vertrouwt er op dat – zodra vakantie- en zakenreizen weer mogelijk zijn met behulp van vaccins, testen, protocollen, et cetera. De nu nog afwachtende klant maar toe aan een reis, weer gaat boeken.

