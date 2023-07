“Ik hoop dat we in Nederland veel meer geluid en CO2 gaan reduceren met elkaar. Daar zijn we ook al mee bezig. Dan zegt iedereen ‘dat is klein bier’, maar dat vind ik wel een beetje flauw”, aldus Marjan Rintel (president-directeur KLM) in gesprek met Travelpro.

Rintel, president-directeur van KLM sinds 1 juli 2022, zegt dat het klimaat in Nederland best ingewikkeld is wanneer haar wordt gevraagd hoe de luchtvaart/KLM denkt af te komen van het kwalijke daglicht waarin de luchtvaart op dit moment staat.

Andere wereld

“Wanneer ik het vliegtuig in stap, lijkt het wel of ik in een hele andere wereld beland. Datzelfde gevoel heb ik wanneer ik maar een voetstap over de grens van België of Duitsland zet. Ik werd tijdens het staatsbanket bij de Franse president Emmanuel Macron geroepen en die vroeg: ‘Wat is er hier aan de hand in Nederland?’”

Versnellen op innovaties

“Als we écht vinden dat we moeten verduurzamen in Nederland, laten we dan samen de schouders eronder zetten. Laten we veel meer kijken hoe we kunnen versnellen op innovaties. In Amerika worden innovaties gestimuleerd, daar worden enorm veel SAF-fabrieken gebouwd met steun van de overheid. Uiteindelijk helpt dat de sector te verduurzamen en dat moeten we in Nederland ook doen. Ik hoop dat we in Nederland veel meer geluid en CO2 gaan reduceren met elkaar en daar zijn we ook al mee bezig. Dan zegt iedereen ‘dat is klein bier’, maar dat vind ik wel een beetje flauw. Laatst hebben we het ook weer laten zien met het investeren in elektrische pushback trucks waardoor we op 65% elektrificatie op grond zitten en in 2030 op 0% uitstoot willen zitten. Wijs mij maar enige andere airport in de wereld aan waar ze zo ver zijn. Ik ken ze niet”, aldus Rintel.

