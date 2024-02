KLM realiseerde in 2023 een omzet van €12,1 miljard, wat een operationele winst opleverde van €650 miljoen. Dit is een recordomzet terwijl de winst onder druk stond in vergelijking met het jaar 2022.

“Het afgelopen jaar stond in het teken van verder herstel van KLM. We zijn doorgegaan met de introductie van de Premium Comfort Class en de nieuwe World Business Class-stoelen. We hebben als Air France-KLM Groep besloten fors te investeren in een nieuwe generatie langeafstandsvliegtuigen, de Airbus A350, die schoner, stiller en zuiniger is dan haar voorganger. Operationeel ging het in 2023 beter dan het jaar ervoor. Toch hadden we te maken met obstakels. We moesten de capaciteit beperken. Dat kwam ten eerste door de aanhoudende wereldwijde problemen met de toeleveringsketen. Ten tweede zijn we bezig met een inhaalslag ten aanzien van het aannemen van technici en vliegers. Helaas konden we daardoor niet altijd aan de verwachtingen van de klant voldoen. Een stabiele en beheersbare operatie blijft onze prioriteit in 2024. Hiertoe hebben we maatregelen genomen die de komende tijd hun vruchten gaan afwerpen”, aldus Marjan Rintel (CEO KLM).

Rusland

“De jaaromzet van de KLM Groep bedroeg €12,1 miljard, vergeleken met €10,7 miljard in 2022. De operationele winst kwam uit op €650 miljoen, vergeleken met €706 miljoen in 2022. KLM moest in het vierde kwartaal vluchten annuleren door beperkte baancapaciteit op Schiphol als gevolg van het weer en door verminderde inzetbaarheid van de vloot. Het omboeken en compenseren van klanten en het inhuren van extra toestellen zorgden voor hogere kosten. Verder hielden de geopolitieke spanningen aan, waardoor KLM niet meer boven Rusland vliegt en meer piloten nodig heeft in de cockpit op sommige Aziatische vluchten. Bij Cargo was het aanbod groter dan de vraag in het vierde kwartaal en ook dat zette de resultaten onder druk. Dit alles resulteerde in een operationeel verlies van €18 miljoen, vergeleken met een verlies van €2 miljoen in 2022. De omzet bedroeg in het vierde kwartaal €3,0 miljard, vergeleken met €2,8 miljard in 2022”, laat de airline weten.

Vernieuwing

“De klanttevredenheid van KLM-passagiers steeg in 2023: van 37 naar 39 (gemeten in NPS). Dit is te danken aan de enorme inzet van alle KLM-collega’s. KLM vervoerde in 2023 30,3 miljoen passagiers naar hun reisbestemming. Transavia verwelkomde 8,9 miljoen reizigers aan boord en nam in december de eerste A321neo in ontvangst, een belangrijke vernieuwing die bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelen van de hele KLM Groep. Bij de onderhoudsdivisie werden honderden nieuwe collega’s aangenomen om het personeelstekort op te lossen.”

Vraag naar vliegreizen

“Financieel gezien was 2023 een solide jaar voor KLM. We bereikten een omzet van €12 miljard, hebben onze vermogenspositie versterkt en onze nettoschuld verlaagd naar €1,35 miljard. We hebben flink geïnvesteerd in vloot, duurzamere brandstof en IT, voor de lange termijn. Doordat de kosten stegen en we nog onder de capaciteit van voor de coronacrisis zitten, stond de operationele winst onder druk. Om de geplande investeringen te financieren, streeft KLM ernaar om de winstmarges de komende drie tot vijf jaar te verbeteren. We kijken met vertrouwen naar de toekomst, want de vraag naar vliegreizen is sterk”, aldus Erik Swelheim, Chief Financial Officer bij KLM.