RIU heropent ook het Riu Palace Maldivas

RIU heeft ook het Riu Palace Maldivas geopend. Eerder werden in de regio van de Indische Oceaan al het hotel Riu Sri Lanka en Riu Creole op Mauritius heropend.

Toen de crisis als gevolg van de Covid19-pandemie begon, moest RIU zijn 99 hotels in negentien landen sluiten. Nu, met de heropening van het hotel Riu Palace Maldivas, heeft de keten 61 hotels geopend. De hotelketen werkt met een RIU Post-Covid19 Manual. De protocollen zijn al bijna drie maanden van kracht, sinds de eerste heropening op 25 mei nadat alle hotels in maart werden gesloten.

De keten RIU Hotels & Resorts lanceerde in juni RIU Protect, een dienst waarmee de hotelketen medische hulp biedt aan hun gasten, inclusief bij een mogelijke besmetting van Covid-19. Voor RIU Protect werkt RIU samen met verzekeraar AXA XL en Mercer Marsh Benefits. Op deze manier wil de hotelketen extra veiligheid bieden aan hun klanten. De maatregel is van toepassing op reserveringen die gedaan worden sinds 15 juni jl.

“In deze tijden van onzekerheid willen we onze klanten alle veiligheid en gemoedsrust bieden die binnen onze mogelijkheden liggen. Daarom krijgen klanten bij het boeken de optie om tot 30 april 2021 kosteloos te annuleren of wijzigingen aan te brengen. In het hotel worden de handelingen uitgevoerd volgens de RIU-handleiding. Met deze nieuwe service willen we onze klanten extra gemoedsrust geven, waarbij zij bij een eventuele besmetting met Covid-19 of een ander medisch geval verzorgd worden zonder bijkomende kosten”, bevestigt Luis Riu, CEO van RIU Hotels & Resorts.

