RTL-serie laat Transavia zien tijdens coronacrisis

Zes maanden lang is luchtvaartmaatschappij Transavia gevolgd voor de RTL-serie ‘Bij Ons Aan Boord’. Een bijzondere tijd, waarin opnames hebben plaatsgevonden in de ‘normale’ situatie, tijdens de stilstand en met de opstart van het vliegverkeer. Dat resulteert in een unieke en openhartige inkijk in de werkzaamheden binnen Transavia, zo laat de airline weten.

De Transavia-medewerkers en het personeel van Rotterdam The Hague Airport en Aviapartner Rotterdam worden tijdens hun dagelijkse werkzaamheden gevolgd: van veiligheidsmedewerkers en grondpersoneel tot aan stewards en piloten. Hoe pak je het werk weer op en wat is er allemaal veranderd? Dit tweede seizoen van ‘Bij Ons Aan Boord’ is vanaf donderdag 27 augustus om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

In zes afleveringen wordt het contrast in het werken voor en tijdens coronatijd duidelijk weergegeven en komen verschillende medewerkers voorbij. Zo wordt onder anderen Asya gevolgd. Zij laat zien hoe een werkdag bij de grondafhandeling, het inchecken en boarden van passagiers, op de luchthaven eruit ziet en springt later bij in het callcenter om klanten te helpen. Piloot John laat zien hoe het tijdens een vlucht eraan toegaat in de cockpit, maar ook hoe hij zich voorbereidt in de simulator op zijn eerste vlucht na lange tijd niet vliegen. Vliegtuigmonteur Tommy legt uit wat er allemaal nodig is om vliegtuigen die lang hebben stilgestaan weer optimaal vliegklaar te maken. En faunabeheerder Betty van Rotterdam The Hague Airport zorgt altijd dat de start- en landingsbanen vrij zijn van vogels en toont welke middelen ze allemaal inzet om gevaarlijke situaties met vogels en vliegtuigen te voorkomen.

Marcel de Nooijer, CEO bij Transavia: “Toen we begonnen met de opnames hadden we niet kunnen voorzien dat een aantal maanden later onze hele vloot aan de grond zou staan. We kwamen terecht in een ongekende situatie. Toch ben ik blij dat we deze serie hebben kunnen maken en nu gaan uitzenden. De kijker krijgt op deze manier een unieke kijk in de wereld van de luchtvaart in de ‘normale’ situatie, én ziet hoe dat veranderd is als gevolg van de coronacrisis. Met al die passagiers, collega’s en ook onze partners hebben wij verhalen te over en laten wij graag de dynamiek van de luchtvaart zien. In goede en moeilijke tijden. Medewerkers op de grond en in de lucht zetten alles-op-alles om onze passagiers een prettige reis en veilige vlucht te bieden. Dat laten wij graag zien aan het Nederlandse publiek.”

