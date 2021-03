RUSTAAAAGGHHH

Rustaaaaggghhh blijven… Het zijn woorden die in menig overleg in de reissector deze week zijn gevallen. Maar goed, hoe rustig zou jij als reisprofessional of consument die nog geld tegoed heeft, blijven als je alle berichten leest en hoort?

De gemiddelde reisprofessional wordt op dit moment gek als die om zich heen kijkt in onze eigen reiswereld. Het is geen lolletje. Iedereen is keihard bezig met overleven en zich uit te sloven voor de klant. Je zou haast denken dat het Nederlands elftal goed speelde tegen Turkije wanneer je naar het paniekvoetbal in de reissector kijkt. Dan helpt het niet echt handig dat er ondertussen grote reismannen rollebollend met elkaar over straat moeten.

Er zijn er die alles voor elkaar hebben en lekker rustaaaggghhh kunnen blijven, er zijn er die initiatieven niet voor eigen belang starten maar uit het hart, met een rechtvaardigheidsgevoel, er zijn er die denken dat de reiswereld wordt ‘gestraft’ voor jaren van voorspoed en er zijn er die het ondertussen wel zat zijn, zo kan ik wel opmaken uit de reacties die ik om mij heen hoor. ‘Het is een stelletje oude, volgevreten mannen, die het elkaar aan het eind van hun leven nog even lekker zuur aan het maken zijn’ was wel één van de meest uitgesproken reacties die ik deze week hoorde.

Rustaaaagghhhh! Hadden de Consumentenbond en ACM dat ook maar gedaan in hun communicatie over de reissector, want wat wil je nou als regeringen hun landsgrenzen dichtgooien?! Heel handig stuurden Consumentenbond en ACM rond de data dat de eerste vouchers uitbetaald moesten worden persberichten rond om het negatieve sentiment (dat al was opgebouwd richting de reissector) extra te voeden. ‘ACM: consument met reisvoucher mag niet de dupe worden’ en ‘Consumentenbond houdt uitbetaling coronavouchers in de gaten’. Applaus voor de waakhonden ACM en de Consumentenbond. Zit!!!

Reisvoucher terugbetalen binnen een jaar min een dag? Waarom wordt het gekke tijdsbestek van een jaar min een dag aangehouden, terwijl het Voucherfonds nog niet rond is (wanneer komt die goedkeuring nou, russstaaaghhh), het negatieve reisadvies is verlengd tot halverwege mei, er geen reis geboekt kan worden en niemand in de sector inkomen heeft? Lekker makkelijk roepen en schrijven vanaf de zijlijn dat je je geld kan ophalen bij je reisorganisatie…

Het lijkt voor velen in de reissector dat er maar weinigen zijn die zich echt verdiepen in de situatie waarin de sector zich begeeft. Allemaal verschillende reisbedrijven, de één wel gefinancierd door (buitenlandse) overheid, de ander niet, een ander te weinig, nog een ander precies goed en bij de één kan je je geld nog niet terugkrijgen en bij de ander wel.

Ondertussen heb ik begrepen dat het tijdens het ANVR-vragenuurtje van vandaag wel lekker ‘rustaaaggghhh’ bleef. Geen vragen over de situatie bij D-rt, stop sales, rechtsgang, enzovoorts. Je zou toch zou denken dat veel ANVR-leden zich een beetje ‘onrustaaagggghhh’ beginnen te maken.

Onrustaaaggghhh maak ik mij over de contacten die er (nog) zijn met de politiek, want je zou denken dat daar andere prioriteiten liggen (stond er op dat briefje van Kajsa Ollongren nog iets over het financieren van de reissector?). Waar je, door in de afgelopen vier jaar goed opgebouwde contacten, die ene financiering voor de reissector nog net voor de poorten wist weg te slepen, is het nog maar de vraag hoeveel financieringen er vanuit de overheid voor de reissector gaat volgen (waarop je het liefst een goede fles champagne zou ontkurken, niet?).

Gelukkig hoeft de consument zich niet onrustaaaggghhh te maken, want die is beschermd, door vouchers of als de reisonderneming failliet gaat… Rustaaaaggghhh!

Arjen Lutgendorff

arjen@travelpro.nl

