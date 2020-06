Rutte: “Per 15 juni kunnen we weer op vakantie”

Zoals gisteren uitlekte wordt het Nederlandse reisadvies voor twaalf Europese landen per 15 juni aanstaande versoepeld, uitgezonderd Zweden, Denemarken en Verenigd Koninkrijk én landen, waaronder Frankrijk en Spanje, die formeel nog een besluit moeten nemen of Nederlandse toeristen welkom zijn deze zomer.

Met deze datum volgt Nederland een aantal andere Europese landen die ook vanaf 15 juni de reisbeperkingen versoepelen. Momenteel geldt er ‘oranje’ reisadvies, waarmee ‘alle niet-noodzakelijke reizen worden ontraden’. Dat reisadvies wordt ‘geel’, wat betekent ‘let op, veiligheidsrisico’s’.

Mark Rutte (minister-president Nederland): “We zijn een lange periode thuis gebleven en nu willen we weer op pad. Sommigen hebben hun zomervakantie al geboekt en willen weten of de reis kan doorgaan en anderen willen juist boeken. Deze zomer kunnen we inderdaad op vakantie, maar niet overal. Als je niet verbonden bent aan schoolvakanties, overweeg dan daarbuiten op vakantie te gaan om drukte tegen te gaan. Het wordt een andere zomervakantie dan anders. Ga wijs op reis. Bereid je goed voor en ken de regels in het land van de bestemming en blijf continu op de hoogte door de app of site van Buitenlandse Zaken.”

Niet gerepatrieerd

Nederlanders die op vakantie in de problemen raken worden niet door Buitenlandse Zaken gerepatrieerd. “Dat gaan we niet doen. Als je in een land bent en het land floept op oranje, dan moet je zien hoe je terugkomt.” Anders dan Buitenlandse Zaken helpt een reisorganisatie wel bij repatriëring in noodsituaties. Zij hebben de plicht om voor hun reizigers te zorgen. Als mensen een pakketreis boeken, dan worden ze wel gerepatrieerd. Als het reisadvies naar code oranje gaat, dan worden mensen wel teruggehaald.

Vakantie Europa en Caribisch deel van het Koninkrijk

Per 15 juni zullen voor een aantal landen binnen Europa de reisadviezen van oranje naar geel gaan, waaronder Duitsland, Italië, Noorwegen, Kroatië en Zwitserland. Dat betekent dat de gezondheidsrisico’s in deze landen vergelijkbaar zijn met die in ons land en dat Nederlanders hier ook welkom zijn. Andere landen, waaronder Frankrijk en Spanje, moeten nog een formeel besluit nemen of Nederlandse toeristen welkom zijn deze zomer. Frankrijk en Spanje volgen waarschijnlijk na 15 juni, maar Rutte noemde daarvoor nog geen datum.

Drie Europese landen houden in ieder geval een oranje reisadvies: Zweden en het Verenigd Koninkrijk (omdat de gezondheidsrisico’s daar groter worden ingeschat) en Denemarken (omdat Nederlandse toeristen daar nog niet welkom zijn). Het streven is om per 15 juni ook het reizen naar het Caribische deel van het Koninkrijk (Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao, Aruba en St. Maarten) weer mogelijk te maken. Houd de website Nederlandwereldwijd.nl in de gaten voor het meest actuele reisadvies.

Per week wordt de situatie in die landen opnieuw bekeken door het RIVM.

Het kabinet heeft ‘goede hoop’ om daar tussen 15 juni en 5 juli een groep andere landen aan toe te kunnen voegen. Dat zijn naar verwachting Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland weer toegankelijk zijn voor Nederlanders.

Reizen buiten Europa

Reizen buiten Europa wordt afgeraden om de risico’s op een nieuwe uitbraak te beperken. De reisadviezen voor landen buiten Europa en buiten het Caribische deel van het Koninkrijk blijven daarom voorlopig oranje. Dat wil zeggen: ga er alleen heen als het echt niet anders kan. Ga je toch en kom je terug in Nederland, dan is het dringende advies om meteen thuis twee weken in quarantaine te gaan.

Toeristen in Nederland

Buitenlandse toeristen uit landen met vergelijkbare of lagere gezondheidsrisico’s dan in ons land mogen deze zomer naar Nederland komen. Uiteraard moeten zij zich houden aan alle Nederlandse maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Nederland heeft in Europees verband de grenzen gesloten voor mensen van buiten Europa die geen essentiële reis maken. Dit inreisverbod geldt tot en met 15 juni 2020 en wordt voor die datum in Europees verband geëvalueerd.

Nog even op een rijtje:

Per 15 juni gaan de reisadviezen van de volgende landen van oranje naar geel: België, Bulgarije, Duitsland, Estland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Portugal, Slovenië, Tsjechië, Caribisch deel van het Koninkrijk. U kunt dus naar deze landen op vakantie, maar let op de risico’s.

Voorlopig op oranje blijven: Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Vakantiereizen naar deze landen wordt afgeraden.

Een aantal landen moet nog besluiten wanneer ze de belemmeringen voor Nederlandse toeristen weer opheffen. De verwachting is dat deze landen daarover in de komende weken een besluit nemen. Het gaat om: Frankrijk, IJsland, Oostenrijk, Spanje, Zwitserland, Liechtenstein, Cyprus, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië, Slowakije.

NB: Dit is een inschatting op basis van de informatie die nu beschikbaar is. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.