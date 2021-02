Rutte: Red Onze Zomer!

Wat Boris Johnson en de Engelse reissector kunnen, dat kunnen premier Mark Rutte en de Nederlandse reissector zeker! Mark en politiek Den Haag, de Nederlandse reissector wacht op een Nederlandse versie van het Britse initiatief Save Our Summer! Geef de reissector en de Nederlander tijdens uw eerstvolgende persconferentie een routekaart wanneer het weer mogelijk is om naar het buitenland op vakantie te gaan.

Het is zo angstvallig stil en dat terwijl de omstandigheden in de zomer i-de-aal gaan zijn om een vakantie buiten Nederland te vieren. Zelfs zonder vaccin was het aantal coronagevallen in Nederland in de zomer van 2020 ontzettend laag. Maar goed, nu houdt de Nederlander de hand voor de zomer 2021 nog op de knip of wacht nog met het verzilveren van vouchers. Maar waarom? Misschien omdat we inderdaad zo’n volgzaam en afwachtend volk zijn? Maar als er één schaap over de dam is… Of wachten we net zolang met een routekaart dat iedereen z’n geld alweer heeft uitgegeven aan andere zaken? Er is positieve energie nodig vanuit politiek Den Haag en een routekaart voor de reissector is een ontzettend positieve energie. In het Verenigd Koninkrijk loopt het storm bij de reisorganisaties, dus waarom zou dat hier in Nederland niet kunnen?

We hebben Nederland nu ook wel gezien. In de meivakantie van 2020 zijn we in Nederland op vakantie geweest, in het pinksterweekend van 2020 zijn we in Nederland op vakantie geweest, in de zomer van 2020 gingen we in Nederland op vakantie, in de herfstvakantie van 2020 gingen we in Nederland op vakantie, in de kerstvakantie van 2020 gingen we in Nederland op vakantie, in de krokusvakantie van 2021 gingen we in Nederland op vakantie en waarschijnlijk gaan we in de meivakantie van 2021 ook nog steeds in Nederland op vakantie en ja, ook de ‘tussendoor weekendjes’ bleven we in Nederland.

Als dan eindelijk, eindelijk, een vooruitzicht wordt gegeven op reismogelijkheden die er deze zomer zijn, dan verwacht ik dat Nederlanders massaal een vakantie gaan boeken. Maar waarom boeken consumenten eigenlijk niet nú al boeken? De reissector heeft alles al helemaal uitgedacht: van het boeken, testen, vliegen, de accommodatie tot terugkeer. Er zouden zelfs al politieke overeenkomsten met landen gesloten kunnen worden waarbij iedereen die is gevaccineerd naar dat land op vakantie kan en vice versa. ‘We zijn niet welkom in andere landen’ is een kul argument. Politiek Den Haag heeft (in positieve zin) een ijskoude douche nodig om wakker te worden geschud, zodat het de vakantiegordijnen kan openen voor de reissector.

Nog nooit moet de Nederlandse consument zo’n zin hebben gehad om naar het buitenland op vakantie te gaan en nog nooit heeft de reissector er zoveel aan gedaan om de klant zoveel zekerheden te bieden: tot x-aantal dagen voor vertrek je vliegvakantie kosteloos omboeken (!!!) en geld terug als je vakantie door een gewijzigd reisadvies niet door kan gaan (ook als je met een voucher hebt betaald!!!!). Het zijn zomaar wat van die zekerheden. Ik zie de mooie foto’s en video’s alweer voorbijkomen met als toetje der verleidingen de stem van Frank Lammers. Beeld je het eens in hoe Mark met een zwoele, zoals Lammers dat zo mooi kan, één keer tijdens de persconferentie zou kunnen zeggen: Boek nu je vakantie…

Ps. In het Verenigd Koninkrijk ondertekende 735 reisbedrijven een brief aan premier Boris Johnson. Lijkt mij een mooi initiatief voor de brancheverenigingen om dit gezamenlijk op te pakken. De ideeën die in het Verenigd Koninkrijk bij het Save Our Summer plan zijn opgesteld, zijn ook hier van toepassing lijkt mij? Goed overleg kan natuurlijk geen kwaad, maar (op z’n Hollands) polderen? #RedOnze Zomer

Deze column komt uit TravelPro #8 die vandaag is gepubliceerd.

