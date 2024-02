Ryanair heeft reizigers die vertrekken vanaf een Nederlandse luchthaven gemaild dat ze de verhoging van de vliegbelasting van € 2,62 moeten betalen of hun boeking kunnen annuleren en een volledige terugbetaling ontvangen. KLM besloot eerder al de verhoging van de vliegbelasting niet na te heffen bij haar reizigers, Transavia-reizigers moeten de verhoging wel zelf betalen.

In een mail die in het bezit is van Travelpro wijst de Ierse lowcost airline haar reizigers op de verhoogde vliegbelasting. “De Nederlandse overheid heeft op 22 december 2023 een verhoging van de vliegbelasting voor passagiers die vanaf 1 januari 2024 vanuit Nederland vertrekken goedgekeurd. Deze belastingverhoging is van toepassing ongeacht wanneer de boeking is gemaakt. Deze nieuwe belastingverhoging van € 2,62 per passagier moet aan de Nederlandse overheid betaald worden.”

Niet blij

Vanuit de luchtvaart- en reissector is geïrriteerd op de late beslissing om de vliegbelasting te verhogen, want het levert weer vele uren extra werk op. Zowel airlines, touroperators als reisagenten en ZRA’s zijn druk geweest met het informeren van klanten over de verhoging van de vliegbelasting.

Afschrijven

Ryanair wijst op haar Algemene Vervoersvoorwaarden (Artikel 4.2.2) en het feit dat luchtvaartmaatschappijen en passagiers niet tijdig op de hoogte zijn gesteld van de belastingverhoging. “Wij delen u hierbij mee dat wij het bedrag van de verschuldigde belasting van uw betaalkaart zullen afschrijven.”

Annuleren

Passagiers die de belastingverhoging niet willen accepteren, krijgen van Ryanair de mogelijkheid hun reservering te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen. “Als u uw reservering wilt annuleren, moet u dit doen op of vóór 6 februari 2024. Anders wordt u geacht toestemming te hebben gegeven voor het afschrijven van het bedrag van de belastingverhoging van uw betaalkaart”, aldus de luchtvaartmaatschappij.

Vliegbelasting Duitsland ook hoger

In Duitsland wordt de vliegbelasting met ingang van mei fors hoger. De vliegbelasting varieert dan tussen de € 15,53 en € € 70,83 per enkele reis.

Prijsverschil vliegen en treinen

De Rijksoverheid schrijft over de vliegbelasting: “Deze belasting moet ervoor zorgen dat prijsverschillen tussen vliegtickets en treinkaartjes kleiner worden. Zo worden alternatieven zoals auto, bus of trein aantrekkelijker. In veel landen om Nederland heen is er ook een vliegbelasting.”