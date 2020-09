Ryanair vanaf Weeze naar Odessa

Ryanair heeft een nieuwe route aangekondigd vanaf Weeze naar Odessa. Deze route wordt vana november 2020 twee keer per week uitgevoerd.

Tanja Ehrlich van Ryanair: “Ryanair is verheugd om vanaf november een nieuwe verbinding van Weeze naar Odessa te lanceren, die twee keer per week zal worden aangeboden als onderdeel van ons wintervluchtprogramma voor Weeze in 2020. Klanten kunnen nu vluchten naar Odessa boeken voor reizen tot maart 2021.”

Ludger van Bebber, Airport Weeze: “Wij zijn verheugd dat Ryanair Odessa, de door Catherine de Grote gestichte metropool aan de Zwarte Zee, de derde Oekraïense metropool na Lviv en Kiev, met de Niederrhein verbindt.”

