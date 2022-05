Saba wil meer Nederlandse bezoekers aantrekken

Deel dit artikel

Wie naar Saba op vakantie wilt, moet er vroeg bij zijn. “Er zijn al veel periodes waarin het eiland is volgeboekt, dat komt ook de het beperkte kameraanbod wat we op het eiland hebben. Wel wordt er op dit moment gewerkt aan twee nieuwe accommodaties”, laat Malinda Hassell (directeur bij Saba Tourist Bureau) weten aan Travelpro.

Malinda: “Op dit moment zijn de boekingen vanuit Nederland wat laag en daarom willen we meer Nederlanders aantrekken door zichtbaarder te zijn op de markt. We ontvangen ongeveer 20% van onze bezoekers uit Nederland, een groei van ongeveer 3% sinds 2019. Goed om te weten is dat nog niet alle Covid-maatregelen zijn opgeheven, wel zijn er al veel versoepeld. Wel hebben bezoekers die langer dan een dag verblijven een negatieve testuitslag nodig, dit kan een PCR-test van 72 uur oud zijn of een Antigeen-test van 48 uur. We kijken positief naar aankomende zomer, Saba herstelt zich geleidelijk en we hopen tegen die tijd ook een nieuw accommodatie te hebben geopend met 24 extra kamers. Saba viert ook carnaval in juli en we kijken er naar uit om dit jaar het aantal Nederlandse marktbezoekers te laten groeien. Saba zal altijd wat onbekender blijven, want het is een van die bestemmingen buiten de gebaande paden. Dat is wat het eiland uniek maakt.”

Author Dylan Cinjee