Sambasso organiseert webinar over Sambasso app

Sambasso organiseert op 12 mei een webinar over de Sambasso app. Inschrijven kan vanaf vandaag. “In de 1.5 meter maatschappij wordt online nog belangrijker dan voorheen. Contact hebben met je klanten zonder fysiek contact, de app maakt het mogelijk en wij zijn ervan overtuigd dat de app in de toekomst nog meer zal worden gewaardeerd en gebruikt door klanten”, zo laat Bert Wildeman (Algemeen Directeur Sambasso) weten.

“Het is stil in de wereld en als reiswereld merken we dat als geen ander. Al onze mooie producten die we het liefst willen verkopen aan klanten, liggen ongebruikt in de kast. Maar natuurlijk gaat dat niet zo blijven, er komt een tijd dat mensen weer willen reizen. Meer dan ooit en op die tijd gaan wij ons voorbereiden”, zo laat Wildeman in de aankondiging van de webinar weten. “In dit webinar gaan we je alles uitleggen over hoe je straks jou klant tijdens hun reis kunt informeren over bezienswaardigheden, stranden, uitstapjes en andere tips. Natuurlijk is er ook ruimte om ook vragen stellen over andere onderwerpen die met de app te maken hebben. Meld je nu hier aan voor dit webinar op 12 mei. 2020.”

Om reisprofessionals op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rondom Sambasso is er een speciale Facebook groep voor reisspecialisten aangemaakt. Ook als je nog geen lid bent van Sambasso ben je welkom. Er worden regelmatig nieuwtjes en weetjes geplaatst over bijvoorbeeld nieuwe aanbieders op de website van Sambasso, of tips voor leuke en interessante workshops. Lid worden is heel gemakkelijk via deze link.

