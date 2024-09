Passolution heeft de handen ineengeslagen met Personal Touch Travel. Dankzij de samenwerking krijgen de reisadviseurs van Personal Touch Travel via de Passolution-database toegang tot uitgebreide reisinformatie voor meer dan 250 bestemmingen wereldwijd.

Met Passolution kunnen adviseurs hun klanten informeren over de invoervereisten voor verschillende landen, waarbij meer dan 198 nationaliteiten en 21 talen worden ondersteund. Naast informatie over paspoorten en visa, biedt Passolution ook advies over gezondheidsregels en speciale bepalingen voor kinderen, zwangere vrouwen en mensen met een dubbele nationaliteit.

“Onze dienst draait om flexibiliteit, eenvoud en zekerheid”, aldus Passolution. Al bijna zeven jaar ondersteunt het bedrijf reisbureaus, touroperators en adviseurs in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland bij hun dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor kunnen zij niet alleen voldoen aan de EU-richtlijn pakketreizen van 2018, maar krijgen zij ook toegang tot een breed scala aan diensten die hun werk aanzienlijk vereenvoudigen. Passolution zorgt voor actuele en nauwkeurige informatie over reisvereisten en brengt zowel adviseurs als klanten direct op de hoogte van wijzigingen. Reizigers kunnen tot hun terugkeer via een persoonlijke link altijd actuele informatie raadplegen.

Met dit partnerschap betreedt Passolution nu de Nederlandse markt. Zo’n 150 onafhankelijke reisadviseurs van Personal Touch Travel zullen profiteren van deze samenwerking. “We zijn enorm blij met deze samenwerking”, zegt Dennis Zimon, Managing Director van Passolution GmbH. “Dit is een belangrijke stap in onze uitbreiding naar Nederland, waarbij we onze bekende kwaliteit en betrouwbaarheid blijven garanderen.”