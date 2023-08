Sunweb kondigt vandaag een samenwerking met de European Gay Ski Week aan. Dit event vindt plaats in maart 2024 in Val Thorens. Door dit partnership is Sunweb de eerste internationale touroperator die de European Gay Ski Week support.

Dankzij de samenwerking is het boeken van het ticket voor het festival super eenvoudig. Met vluchten, een skipas en accommodatie en – het allerbelangrijkste – de Event Pass in één pakket, is het bijwonen van de European Gay Ski Week beter geregeld dan ooit. Sunweb is de enige reisorganisatie verbonden aan het festival en maakt en onderhoudt de boekingssite én zorgt zowel voor de volledige reis als het verblijf van de vakantiegangers.

Ultieme beleving

De European Gay Ski Week vindt plaats van 16 tot 23 maart 2024 en is de ultieme beleving van skiën en inclusiviteit. Het festival vindt plaats in Val Thorens, in het grootste skigebied ter wereld – Les 3 Vallées. Gasten kunnen hier 600 kilometer aan de mooiste pistes van Frankrijk vinden. De partners vonden elkaar omdat Sunweb afgelopen jaar voor de zesde keer is uitgeroepen tot ‘World’s Best Ski Tour Operator’ bij de World Ski Awards in 2023.

Trots

Martine Langerak, Hoofd Communicatie & PR bij Sunweb Group: “We zijn erg blij en super trots met deze samenwerking. Samen met de European Gay Ski Week zorgen we dat alle klanten een unieke klantervaring gaan beleven. We zijn er trots op dat we een evenement steunen dat inclusiviteit en diversiteit proactief uitdraagt en bevordert. Daarnaast zetten we ons in om vakanties voor iedereen toegankelijker te maken, omdat we vinden dat iedereen moet kunnen genieten van een wintersportvakantie.”

Verbetering ervaring

Kevin Millins, oprichter van de European Gay Ski Week: “Sunwebs toewijding aan toegankelijkheid en inclusiviteit sluit perfect aan bij onze waarden en we zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking de ervaring van onze gasten verbeterd. Via Sunweb krijgen onze gasten nu alle voordelen van het boeken via een grote touroperator, terwijl wij ons kunnen concentreren op het creëren van een nog onvergetelijker evenement.”

Enorm belangrijk

Hij vervolgt: “Dat een bedrijf als Sunweb een evenement als dit ondersteunt, is enorm belangrijk voor onze internationale gemeenschap en is een belangrijke stap voorwaarts. We hebben er alle vertrouwen in dat Sunweb als partner dit prachtige evenement nog groter zal maken. Met de steun van Sunweb kunnen onze gasten nu hun Event Pass, accommodatie, skipassen en vluchten allemaal op één plek boeken, waardoor het boeken en plannen van de reis veel makkelijker wordt.”