Ryanair en TUI gaan samenwerken. Met de samenwerking wil de touroperator haar aanbod verbreden.

De samenwerking houdt in dat TUI Ryanair-vluchten als onderdeel van pakketreizen gaat aanbieden. “Op voorwaarde dat TUI klanten niet te veel in rekening brengt voor Ryanair-producten”, aldus de airline in haar persbericht.

Lees ook: Ryanair: € 2,62 betalen of annuleren…

OTA-piraten

“Deze overeenkomst plaatst TUI in schril contrast met de niet-geautoriseerde OTA-piraten die klanten blijven oplichten en overvragen met verborgen toeslagen en valse contactgegevens en betalingsgegevens aan Ryanair verstrekken”, aldus Ryanair. “Klanten van TUI zullen nu niet alleen profiteren van het feit dat TUI de echte lage prijzen van Ryanair weergeeft, zonder verborgen opslagen en met het verstrekken van correcte contactgegevens en betalingsgegevens aan Ryanair, maar zullen ook blijven profiteren van flexibele betalingsregelingen en ATOL-bescherming en hoeven niet langer het klantverificatieproces van Ryanair te doorlopen, wat klanten van niet-geautoriseerde OTA-piraten wel moeten blijven doen.”

Digitalisering

“De nieuwe overeenkomst volgt de strategie van de Groep om de bedrijfssegmenten verder te digitaliseren. De samenwerking met Ryanair zal nu het aanbod van dynamisch verpakte TUI-vakanties verder uitbreiden en tegelijkertijd een nieuwe mijlpaal in digitalisering bereiken. Daarnaast draagt de samenwerking ook bij aan onze groeistrategie – het doel is om extra groei te realiseren door meer producten en nieuwe gasten”, aldus Peter Krüger, Chief Strategy Officer & Chief Executive Officer Holiday Experiences, TUI Group.

Meer mogelijkheden

“Meer hotels, meer vliegverbindingen, meer excursies en activiteiten tijdens het reizen, we creëren nog meer keuze voor onze gasten. Het akkoord dat we nu hebben bereikt, zal meer reismogelijkheden voor onze gasten creëren dan ooit tevoren”, aldus David Schelp, CEO Markets & Airlines, TUI Group. Met name in het Verenigd Koninkrijk zullen onze gasten in de toekomst kunnen kiezen uit een nog breder aanbod aan vluchten – en bovendien uit een sterk programma met de eigen vluchten van TUI Airline.”