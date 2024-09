Sandra Vestjens (TUI at Home) was het afgelopen kwartaal de best boekende reisagent van Nederland bij Sunny Cars. Zij staat daarmee op nummer 1 van de Smile Society Top 100 van de autohuurspecialist.

Tijdens het jaarlijkse Smile Society Event, dat zaterdag plaatsvond in Moordrecht, werd zij in het bijzijn van 40 collega’s gefeliciteerd. Fieneke van Heusden en Marco Ammerlaan van Sunny Cars verrasten haar met een cheque ter waarde van 500 euro voor autohuur, bloemen en eeuwige roem.



Wie het afgelopen kwartaal niet in de Smile Society Top 100 stond, heeft een nieuwe kans, want de teller voor het nieuwe kwartaal (oktober tot en met december) is weer op nul gezet.

Foto (vlnr): Marco Ammerlaan, Sandra Vestjens en Fieneke Heusden).