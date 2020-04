Samih Sawiris neemt meerderheidsbelang in FTI

Samih Sawiris en de FTI GROUP bevestigen de overdracht van het meerderheidsbelang in de touroperator aan de Egyptische ondernemer. Na de bevestiging door het Duitse Bundeskartellamt heeft de investeerder 75,1 procent van de moedermaatschappij FTI Finanzholding GmbH in handen. Hij was in oktober 2014 toegetreden tot de FTI GROUP en had tot op heden 33,66 procent van het toerismebedrijf in handen. De belangrijkste aandeelhouders waren de oprichter en directeur van FTI GROUP, Dietmar Gunz en Roula Jouny, CEO van Meeting Point Hotels & DMCs.

De meerderheidsverschuiving ten gunste van de Egyptische ondernemer gaat gepaard met een verhoging van het eigen vermogen. Het management van de FTI GROUP bestaande uit Dietmar Gunz, Roula Jouny, Ralph Schiller, Carsten Becker en Andreas Eickelkamp heeft zo samen met de investeerder een duurzaam financieringspakket kunnen uitwerken, dat ondersteund wordt door overheidsgaranties en bedoeld is om het bedrijf door de uitdagende tijden van de Corona-crisis te loodsen.

Kans

Sawiris ziet zijn nieuwe rol als hoofdaandeelhouder als een winst en een kans voor beide partijen: “Mijn toetreding tot de FTI GROUP in 2014 is voor beide partners al vanaf het begin een groot succes gebleken. Met de meerderheidsparticipatie in een van het grootste en breedst ingerichte toeristische bedrijf in Europa rond ik mijn huidige portefeuille van vakantiebestemmingen, hotels en distributie af met de deelname in de reisbureauketen RV Touristik en kan ik me blijven positioneren in de belangrijkste segmenten van de reisindustrie. Het is opnieuw een win-win situatie voor beide partijen om deze uitdagende tijd samen onder de knie te krijgen”, aldus Sawiris.

Geen verandering in het management

Er zijn geen plannen voor wijzigingen in het RTI-management: “De lange samenwerking tussen de medeaandeelhouders, het management en mijzelf is uitstekend geweest”, zegt Sawiris. “Op basis van deze bewezen ervaring kan ik met zekerheid zeggen dat er geen buitengewone veranderingen in het management van de activiteiten van de groep zullen plaatsvinden. De intensieve samenwerking tussen FTI en ORASCOM zal niet veranderen ten opzichte van vandaag”, bevestigt Sawiri

