De directeuren van het failliete Havi hebben een schikking getroffen van € 1,6 miljoen, waarmee een langdurige en kostbare rechtszaak is voorkomen. Dit betekent een einde aan het jarenlange onderzoek naar het bankroet van de touroperator.

Havi, ooit een prominente speler in de touringcarsector, kwam in de problemen na terroristische aanslagen waardoor Aziatische toeristen wegbleven uit Europa. Dit leidde eind 2019 tot het faillissement en het ontslag van bijna tweehonderd werknemers. De impact was groot in de reisbranche.

In het faillissementsverslag staat: ‘De curator heeft met goedkeuring van de rechter-commissaris en in goed overleg met de (indirect) bestuurders van Gerlang, Havi Beheer, Havi Reizen, Havi Travel en PLR een algehele en finale minnelijke regeling getroffen over het handelen van deze (indirect) bestuurders en een eventuele aansprakelijkheid op grond van de artikelen 2:9 BW, 2:248 BW en 6:162 BW danwel op enige ander grond. De (indirect) bestuurders betwisten dat er gronden voor aansprakelijkheid zijn. Louter ter voorkoming van verdere kosten en langlopende juridische procedures is in het kader van de minnelijke regeling een totaalbedrag van € 1.600.000 aan de curator voldaan. Deze kwestie is hiermee definitief afgehandeld.’

Discussie over boekhouding

Na het faillissement ontstond er een conflict tussen de directie en de curatoren over de boekhouding. De administratie was niet op orde en jaarrekeningen werden te laat ingediend. Dit leidde tot een schuldenlast van meer dan twintig miljoen euro en de directeuren werden persoonlijk aansprakelijk gesteld.

Schikking en betaling

Curator Hendrie Aarnink bereikte deschikking met de directeuren. Het bedrag is inmiddels betaald, hoewel niet duidelijk is hoe de betaling verdeeld is tussen de directeuren. Het bedrag gaat voornamelijk naar de schuld van Havi bij de Belastingdienst en het UWV. De circa 350 schuldeisers zullen waarschijnlijk geen uitkering ontvangen.

Onderzoek buitenlandse vestigingen

Het onderzoek naar de faillissementen van de vestigingen in Roemenië en Polen loopt nog. Curator Aarnink hoopt het faillissement van Havi dit jaar volledig af te ronden.