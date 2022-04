Schiphol: “Agressieve passagiers risico voor veiligheid en openbare orde”

Deel dit artikel

“Het gedrag van passagiers is agressiever wat een risico vormt voor de veiligheid en openbare orde op de luchthaven”, dat stelt Schiphol in een brief gericht aan airlines waarin het vraagt om in de week van 2-8 mei vluchten voor reizigers te annuleren en geen nieuwe boekingen aan te nemen voor die week. Volgens reisorganisaties wist de luchthaven al lang dat het druk zou worden en heeft het nagelaten haar zaken te regelen.

De luchthaven stelt dat passagiers door de media-aandacht op zaterdag jl., toen er sprake was van een staking en veel geannuleerde en vertraagde vluchten, getriggerd zijn om eerder naar de luchthaven te komen. “Dit verstoort de planning en zorgt voor extra druk op de luchthavenprocessen. Adviezen via luchtvaartmaatschappijen en onze eigen kanalen hebben door de overweldigende berichtgeving (in de media, red.) geen verschil gemaakt.”

Schiphol deed zaterdag jl. aan reizigers het verzoek niet meer naar de luchthaven te komen. Die boodschap schoot veel partijen in het verkeerde keelgat. Zo liet Steven van der Heijden (CEO Corendon) weten: “Weliswaar was en is het zeer druk op Schiphol, maar dat geldt vooral voor vertrekhal 1 en 2 waar de incheckbalies van de KLM zich bevinden. In vertrekhal 3 verliep de incheck prima en waren de rijen niet langer dan normaal. De communicatie had dus moeten luiden: ‘Kom niet naar Schiphol als u een vlucht bij KLM en partners hebt geboekt’.”

Schiphol laat weten dat wat de personeelsbezetting bij de beveiligingsfilters betreft, het geen snelle oplossingen voorziet. “Zeker niet in de komende dagen van de meivakantie. Bovendien blijft de capaciteit van de beveiliging zeer onzeker. Als luchthavenexploitant is het onze verantwoordelijkheid om het welzijn van de passagiers en de openbare orde en veiligheid te waarborgen. Wij dringen er daarom bij elke luchtvaartmaatschappij op aan om de komende dagen het aantal passagiers dat vanaf Schiphol vertrekt dagen te verminderen, zodat de veiligheid gewaarborgd blijft. Het verschuiven of vertragen van de vluchten lijkt geen afdoende oplossing, omdat passagiersaantallen hoog blijven tijdens de meivakantie. Het zal de situatie waarschijnlijk alleen maar verergeren.”

