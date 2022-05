Schiphol: nieuwe slotregels moeten helpen bij verminderen drukte

Deel dit artikel

Tijdelijke nieuwe slotregels voor start- en landingsrechten kunnen ervoor zorgen dat deze zomer minder vluchten vertrekken vanaf Schiphol. “De nieuwe regels, die dienen als slot op de deur, gelden van 1 juni tot en met 28 augustus en zijn onderdeel van een pakket maatregelen om de drukte op Schiphol te verminderen. De nieuwe regels zijn door Schiphol opgesteld in overleg met de onafhankelijke slotcoördinator en besproken met luchtvaartmaatschappijen”, aldus de luchthaven.

Luchtvaartmaatschappijen op Schiphol bezitten zogeheten slots. Een slot is het tijdstip waarop een vliegtuig mag opstijgen of landen. Schiphol: “Door de nieuwe regels is een luchtvaartmaatschappij die een slot niet gebruikt ervan verzekerd dat een andere luchtvaartmaatschappij dat gat niet opvult. Ook behouden luchtvaartmaatschappijen de historische rechten op een slot als zij die deze zomer niet gebruiken.”

Schiphol verwacht dat luchtvaartmaatschappijen met de aangepaste regels een deel van hun slots eerder terug zullen geven. Dat leidt tot minder vluchten en maakt een betere planning mogelijk. Er zijn verschillende redenen waarom luchtvaartmaatschappijen besluiten een slot niet te gebruiken.

Vier actielijnen

De aangepaste slotregels zijn onderdeel van een pakket maatregelen waar Schiphol aan werkt om de drukte op de luchthaven aan te pakken. Die drukte is ontstaan door een personeelstekort in de gehele luchtvaart in combinatie met veel reizigers. De maatregelen waar Schiphol aan werkt zijn onder te verdelen in vier actielijnen:

Aantrekken medewerkers Aantrekkelijk werken op Schiphol Optimaliseren operatie, waaronder extra crowd control en extra inzet personeel Creëren maakbare operatie, waaronder verbeterde afstemming met luchtvaartmaatschappijen over de planning, uitplaatsen van vluchten naar regionale luchthavens en aangepaste slotregels

Schiphol werkt aan deze oplossingen in overleg met luchtvaartmaatschappijen, touroperators en vakbonden.

Author Dylan Cinjee